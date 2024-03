Vi siete mai imbattuti nella parola LOL? Di solito si usa in chat ma spesso non si sa cosa voglia dire. Vi spieghiamo il significato del termine.

LOL è un acronimo che ormai è diventato familiare anche in Italia ed è collegato al verbo ridere. Questo è il suo significato originale, quando si usava in chat per indicare qualcosa che creava gioia immensa o faceva divertire molto. È un termine, anzi un acronimo, che si è diffuso velocemente, in particolar modo tra i giovani. In Italia è stata coniata la parola ‘lollissimo’ per dire divertentissimo. Ecco cosa vuol dire LOL, ma ci sono anche altri significati da scoprire.

– Origini: è l’acronimo dell’espressione inglese ‘Laughing Out Loud’,

– Quando si usa: quando si vuole indicare l’idea di ridere a crepapelle.

– Lingua: inglese

– Diffusione: globale

Origini e uso di LOL

L’acronimo LOL ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel 1989 in una newsletter. La parola è stata utilizzata per spiegare, con minori caratteri possibili, un’espressione; in questo caso ‘sto ridendo’. In inglese è considerata una vera e propria parola ed è persino coniugata come fosse un verbo.

ragazza sorriso ridere risata

Visto che l’acronimo LOL ha preso piede sui social e in chat, non poteva mancare una faccina dedicata. Si tratta di ‘ROTFL’, che sta per ‘rolling on the floor laughing’ (rotolarsi a terra dalle risate) ed è espressa da una emoticon gialla che gira su se stessa e ride senza sosta.

Nel tempo LOL si è evoluto e si usa anche per esprimere altri concetti. C’è chi utilizza questo acronimo per indicare ‘lots of love’ (tanto amore) o ‘lots of luck’ (tanta fortuna). Insomma, tutto quello che può essere sintetizzato con queste tre lettere iniziali è ben accetto dalla comunità.

LOL è stato anche scelto come nome di una nota trasmissione di comici, LOL – Chi ride è fuori, in onda su Amazon Prime Video.

Il significato “satanico” di LOL

Nonostante LOL sia un acronimo che ha una forte accezione positiva, c’è anche un significato negativo legato a queste tre lettere. Chi vuole scoprire cosa vuol dire LOL si imbatterà anche nel suo senso satanico. Circola in rete, infatti, una variante delle espressioni classicamente note, per cui LOL è l’abbreviazione di ‘Lucifer Our Lord’, ovvero ‘nostro signore Lucifero’. In questo modo, dunque, non si indicherebbe l’atto della risata, bensì l’invocazione di Satana.