Sapete cosa significa il termine retorico? E’ una parola che, in base al contesto in cui viene utilizzata, può avere sia un’accezione positiva che negativa. Vediamo quando si usa il termine, cosa indica e perché può diventare dispregiativo.

–Origini: dal greco antico ῥητορική τέχνη.

–Quando si usa: per indicare l’arte del parlare in pubblico, ma anche con accezione ironica/negativa in riferimento ad un discorso privo di contenuti.

–Lingua: italiano.

–Diffusione: in tutto il mondo.

Cosa significa retorico? Le origini

Dal greco antico ῥητορική τέχνη (rhētorikḗ téchnē), la parola retorico indica l’arte del parlare in pubblico. Il termine, però, può assumere un significato leggermente diverso, talvolta anche ironico e dispregiativo, in base alla frase o al contesto in cui viene inserito. L’ambito, però, resta sempre quello dell’oratoria.

Quando si parla di arte della retorica ci si riferisce agli studi inerenti il parlare davanti ad una platea, mentre con figura retorica si indica un elemento utilizzato per rendere più efficace un discorso. Al contrario, si definisce domanda retorica un quesito la cui risposta appare ovvia.

La parola retorico può avere anche un’accezione negativa o dispregiativa. Viene utilizzata anche per descrivere un discorso, sia orale che scritto, caratterizzato da grande ricercatezza formale ma privo di contenuti validi. Allo stesso modo può descrivere un atteggiamento/comportamento superficiale.

Esempi d’uso

Vediamo alcuni esempi d’uso del termine retorico in modo da comprenderne al meglio il significato:

“Un insegnamento retorico non può essere confuso con l’oratoria. Il primo è la teoria, il secondo la pratica“.

“Il tuo non è altro che un discorso retorico, privo di contenuti e per nulla interessante“.

“Ma non ti vergogni? Che gesto retorico!“