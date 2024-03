Com’è e dove si trova la casa di Federica Pellegrini? La campionessa vive in una bellissima dimora con marito, figlia e i suoi amati cani.

Ancor prima di diventare mamma, Federica Pellegrini ha scelto di vivere in una città poco caotica ma non troppo lontana dai genitori. Vediamo com’è e dove si trova la sua casa, minimal ma comunque molto accogliente.

Federica Pellegrini: com’è e dove si trova la sua casa

Classe 1988, Federica Pellegrini è nata il 5 agosto a Mirano, in provincia di Venezia. Dal 2006, la campionessa ha deciso di stabilirsi in pianta stabile a Verona. Anche dopo il matrimonio con Matteo Giunta e la nascita della figlia Matilde, venuta alla luce il 3 gennaio 2024, non ha lasciato la casa che ha acquistato in passato.

Non sappiamo in quale zona della città si trovi, ma, grazie alle condivisioni su Instagram, possiamo affermare che si tratta di una bellissima dimora a due piani.

Al primo piano c’è la zona giorno, con un salone ampio, la cucina, un bagno e un grande balcone con veranda. La scala per accedere al secondo livello dell’appartamento, in legno e ferro, è situata in un angolo della sala. Quest’ultima, senza ombra di dubbio, è la stanza dove Federica, il marito Matteo, la piccola Matilde e i cinque cagnolini trascorrono più tempo.

Il salone vanta una parete a mattoncini bianchi, mentre le altre sono sempre chiare ma lisce. I mobili, per lo più moderni, sono bianchi, mentre i divani sono muniti di morbidi plaid colorati. Un grande tappeto persiano rende l’ambiente ancora più caldo, ma meritano una menzione anche la lampada da terra di design e la mega libreria.

Restando sempre nel salone, spicca un altro punto luce che è impossibile non notare. All’apparenza sembrano semplici cerchi, ma gli appassionati di sport sanno benissimo che si tratta del simbolo delle Olimpiadi.

In tutta la casa di Federica Pellegrini c’è il parquet in legno chiaro, che si sposa benissimo con la scelta dell’arredamento per lo più bianco. Perfino la cucina è candida: gli unici elementi scuri o colorati sono gli elettrodomestici.

Federica Pellegrini, la casa: la zona notte

Passando alla zona notte della casa di Federica Pellegrini, i colori chiari restano predominanti. La camera da letto è minimal, con giusto qualche quadro a ravvivare l’ambiente.

Ovviamente, non manca una cabina armadio. Pur essendo una sportiva, infatti, Federica è appassionata di moda.

L’ultima stanza che merita una menzione è la cameretta della piccola Matilde. Anche qui il colore predominante è il bianco. L’unico tocco di ‘colore’? I pupazzi alle pareti e il divanetto beige.