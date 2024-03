Si tratta di un acronimo della lingua inglese, utilizzato anche nel linguaggio italiano. Ma che cosa significa davvero ASAP? Scopriamolo insieme!

Quando chiediamo a qualcuno qualcosa che deve essere fatto in fretta, diciamo spesso ASAP. Ma che cosa significa questa espressione? E di che tipo è? Si tratta di un acronimo usato soprattutto nella lingua inglese, diventato di uso comune anche in italiano.Scopriamo l’origine e il significato di questa parola, facendo anche degli esempi, su questo modo dire!

–Origine: dall’inglese;

–Quando viene usato: quando si vuole qualcosa il prima possibile;

–Lingua: inglese;

–Diffusione: globale.

L’origine di ASAP: perché si dice

La traduzione di ASAP, che è l’acronimo di As Soon As Possibile, è in italiano “il prima possibile”. L’espressione per esteso è una forma composta della lingua inglese, che in particolare negli Stati Uniti viene espressa unendo le iniziali. Si tratta di un acronimo comune nella lingua d’origine e ormai è entrato nel linguaggio comune anche del nostro paese. Ovviamente lo si usa nel parlato principalmente e quasi per nulla nello scritto.

asap

Ma come mai si dice così? Non è chiaro come mai questa espressione sia divenuta un acronimo. Sul piano della linguistica, la tendenza ad accorciare il più possibile degli statunitensi è assodata. Quindi si può pensare che, da questo punto di vista, sia diventata un’espressione comune partendo dai diversi modi di parlare.

Anche alcuni rapper hanno usato questo acronimo, ma con un significato diverso. Un esempio è A$AP Rocky, cantante rap statunitense. La prima parte del suo nome d’arte, che sostituisce la S con $, si traduce in As Dollars As Possible. Un rapper con smanie di guadagno, insomma!

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi dell’uso di questo acronimo nel linguaggio italiano di tutti i giorni:

“Mi fai quella cosa che ti avevo chiesto ASAP?”.

“Un acronimo che è molto usato in italiano, anche se è in inglese, è ASAP”.