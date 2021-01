Il 19 marzo è il giorno della festa del papà: ecco come fare un biglietto d’auguri per l’occasione ma anche dove trovarne di già fatti.

Il 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe, in Italia si festeggia la festa del papà. La festa è diffusa in tutto il mondo, anche se la data in cui si festeggia cambia da nazione a nazione: in tutto il pianeta però è tradizione, sia per i bambini che per gli adulti, fare gli auguri al proprio genitore, magari attraverso un biglietto speciale. In questo articolo vediamo proprio come fare un biglietto per la festa del papà o, in alternativa, dove trovarlo già fatto.

Biglietto d’auguri per la festa del papà: come farlo

Non è necessario reperire chissà quali materiali, basta un po’ di fantasia, un pizzico di buona volontà e tanto amore per creare un bel biglietto d’auguri: papà si può far felice anche con poco, anche con un disegno a matita o con i pennarelli.

Disegno festa del papà

Un’idea originale è quella di utilizzare la pasta, magari anche quella colorata, da attaccare su un cartoncino: con spaghetti, penne, fusilli e farfalle si può ricreare una sagoma del proprio padre.

Ma anche i vecchi giornali possono essere riutilizzati, ritagliando lettere e parole è semplice comporre frase ad effetto. Se il destinatario del biglietto è un papà sportivo, immaginatavi la sua faccia quando gli presenterete una mini-prima pagina di uno quotidiano con una frase dedicata a lui e, in aggiunta, anche con una sua foto.

Se un semplice biglietto d’auguri non vi basta, potete sempre scrivere varie brevi frasi su dei cartoncini colorati da inserire in qualche bel barattolo da consegnare poi al vostro genitore. Sarà certamente una piacevole sorpresa.

Se invece non sapete che parole utilizzare per sorprendere il vostro padre, potete sempre ricorrere alle immagini e creare un collage con varie foto del vostro papà, magari in vostra compagnia.

Biglietto della festa del papà da stampare

Ma se questi piccoli lavoretti manuali non fanno per voi, potete sempre trovare aiuto su internet e stampare alcuni biglietti della festa del papà già pronti: l’importante è che poi li arricchiate con qualcosa di personale, anche se fosse solo un breve messaggio. In fondo, per far felice un papà basta davvero poco, l’importante è che venga dal cuore.