Le frasi più belle e incisive sull’apparenza, sull’autenticità e la falsità delle persone: le citazioni da poter usare.

L’apparenza inganna, e lo sappiamo bene. La saggezza popolare ha più volte messo in guardia tutti noi sull’importanza di guardare oltre l’abito, di andare alla sostanza delle cose, più che soffermarsi sull’aspetto. Perché appunto l’abito non fa il monaco e non è tutto’oro quel che luccica. Non sono però solo i proverbi a metterci in guardia sugli inganni. Di frasi sull’apparenza ne esistono tantissime, alcune lasciate in eredità da grandi scrittori o pensatori. Scopriamo insieme alcune delle migliori citazioni per poter riflettere su uno dei temi cardine della nostra esistenza.

Frasi sull’apparenza che inganna

Ciò che vediamo è il primo filtro attraverso cui percepiamo il mondo e gli altri individui. Per questo motivo l’apparenza svolge un ruolo importante sul nostro giudizio. Ma può essere fuorviante, e questo va sempre tenuto in considerazione. A volte ciò che appare può infatti nascondere verità più profonde, specialmente in un’epoca come questa in cui l’immagine è spesso più valorizzata del contenuto.

Regalo

Anche dentro la scatola più elegante può nascondersi il più insignificante dei doni. Riflettere sull peso dell’apparenza nelle nostre vite è quindi fondamentale per guidare le nostre interazioni con gli altri e anche per aiutarci a prendere le migliori decisioni nel corso delle nostre giornate.

Se un aspetto più curato può infatti infonderci sicurezza e tranquillità, soffermarsi troppo su ciò che appare e non sulla sostanza può indurci in errore, sia quando si tratta di valutare le altre persone, sia quando dobbiamo più semplicemente scegliere un ristorante, un albergo o qualunque altra cosa riguardi la nostra vita. Se stai cercando alcune delle frasi migliori per riflettere sul significato dell’apparenza, ecco alcune citazioni che potrebbero fare al caso tuo:

– Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

– Fai attenzione, finché vivrai, a giudicare le persone dal loro aspetto esteriore. (Jean de La Fontaine)

– Non giudicare un uomo dalle sue opinioni, ma da quello che le sue opinioni hanno fatto di lui. (Georg Christoph Lichtenberg)

– Non tutti i mostri hanno le zanne. (Jack London)

– La dittatura perfetta avrà le sembianza di una democrazia. Una Prigione senza muri nella quale i prigionieri non sogneranno di fuggire. Un sistema di schiavitù dove, grazie al consumo e al divertimento, gli schiavi ameranno la loro schiavitù. (Aldous Huxley)

– Guai a chi avrà amato solo corpi, forme, apparenze. La morte gli toglierà tutto. Cercate di amare le anime. Le ritroverete. (Victor Hugo)

– Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono. (Confucio)

– Se le apparenze sono ingannevoli, allora non meritano alcuna fiducia quando affermano ciò che sembra essere vero. (Diogene Laerzio)

– L’unico metodo infallibile per conoscere il prossimo è giudicarlo dalle apparenze. (Antonio Amurri)

– Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per questo mondo, che l’unica cosa che mi rasserena è la consapevolezza di essere stata autentica, di essere la persona più somigliante a me stessa che avrei potuto immaginare. (Frida Kahlo)

– Ci sono quattro modi, e solo quattro modi, coi quali siamo in contatto col mondo. Noi siamo valutati e classificati da questi quattro elementi: ciò che facciamo, come appariamo, ciò che diciamo e come lo diciamo. (Dale Carnegie)

– Non lancio sassi contro le “apparenze”. Le “apparenze” sono le circostanze precise in cui il mondo, nel bene e nel male, si manifesta. (Fausto Gianfranceschi)

– Le cose non si considerano per quel che sono, ma per quel che appaiono. Rari sono coloro che guardano dentro, e molti invece quelli che s’appagano di ciò che si vede. (Baltasar Gracián y Morales)

– Non potendo gli uomini contare gli uni sugli altri per la realtà, sembrano aver convenuto fra loro di accontentarsi delle apparenze. (Jean de La Bruyère)

– Nella vita umana, come in ogni merce cattiva, la parte esterna è ricoperta di un falso scintillio: sempre si nasconde ciò che soffre; invece, ciò che ognuno può mettere insieme di sfarzo e splendore, viene messo in mostra, e quanto più a uno manca l’intima contentezza, tanto più egli desidera passare per felice nell’opinione degli altri. (Arthur Schopenhauer)

Frasi sull’apparire: non tutto è come sembra

Non si può giudicare un libro dalla copertina, e spesso nemmeno dal primo capitolo. A volte la nostra attenzione può essere attratta da un dettaglio che in un primo momento ci sembra significativo, ma che cela una trama priva di spunti d’interesse, se non addirittura banale o raffazzonata.

La nostra realtà va ben oltre ciò che possiamo vedere in superficie e poter riconoscere quale sia il peso di ciò che appare, in relazione a ciò che invece è, non è mai semplice. Per questo motivo dovremmo cercare d’imparare a riconoscere gli inganni, fare tesoro delle lezioni che la vita ci impartisce per poter comprendere davvero chi o cosa abbiamo davanti. Se stai cercando altre citazioni sul rapporto tra apparenza e sostanza, ecco alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– Non giudicare un libro dalla sua copertina. (George Eliot)

– Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. (Oscar Wilde)

– La felicità è essere felici, non far credere agli altri che lo siamo. (Jules Renard)

– Gli uomini, generalmente, giudicano più dalle apparenze che dalla realtà. Tutti hanno gli occhi, ma pochi hanno il dono della penetrazione. (Niccolò Machiavelli)

– Lo scopo dell’arte è quello di rappresentare non l’aspetto esteriore delle cose, ma il loro significato interiore. (Aristotele)

– Il mondo è governato più dall’apparenza che dalla realtà ed è meglio far mostra di sapere qualcosa che saperlo. (Daniel Webster)

– Non conta chi sei, ma ciò che pensano tu sia. (Andy Warhol)

– Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste. (Ralph Waldo Emerson)

– L’apparenza non inganna. O inganna un occhio disattento, o inganna chi vuoi lasciarsi ingannare. (Francesco Alberoni)

– Non si vede bene come l’umanità potrebbe essere salvata in blocco; impantanata nel falso, destinata a una verità inferiore, sempre confonderà apparenza e sostanza. (Emil Cioran)

– Verità. Ingegnoso mix di apparenza e utopia. (Ambrose Bierce)

– La nostra insignificante apparenza è una prova che fa fede della nostra insignificante realtà. (Nicolás Gómez Dávila)

– Ogni forma essenziale dello spirito giace nell’ambiguità. Più questa forma si sottrae al paragone con altre, più dà luogo ad una molteplicità di apparenze. (Martin Heidegger)

– Il più delle volte il mondo ti giudica in base all’aspetto. Ti sarà di ben poco aiuto nella tua scalata al successo l’apparire come un perdente. Se stai cercando di essere un vincitore, sarà meglio che inizi con l’apparire come tale. (Michael Korda)

– Andare oltre le apparenze è scomodo, specie oggi che tutti hanno fretta e credono d’essere davvero moderni solo perché hanno fretta. (Ugo Ojetti)