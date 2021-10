Come guadagnare con TikTok: i modi più semplici per cercare di fare soldi attraverso le visualizzazioni sul social cinese.

Hai mai pensato di fare della tua passione per TikTok un lavoro? Non c’è bisogno di essere un super influencer per poter guadagnare soldi con i social. Esistono diversi metodi infatti per fare soldi attraverso il più famoso social network cinese, utilizzatissimo da giovani e meno giovani in tutto il mondo. Alcuni sono molto semplici da attuare, altri più complessi, ma tutti richiedono alcuni ingredienti fondamentali: pazienza, voglia e continuità.

Come guadagnare soldi con TikTok

Utilizzando TikTok di soldi non ne spendi, ma potresti guadagnarne. Fino al 31 dicembre 2019 tutti potevano mettersi da parte un piccolo gruzzoletto attraverso alcune semplici attività. Per fidelizzare i propri utenti, definiti tiktoker, l’azienda cinese aveva infatti scelto di premiarli al raggiungimento di alcuni obiettivi, ad esempio pagando 50 centesimi per ogni amico iscritto (fino a un massimo di cinque euro), con l’aggiunta di 2,50 euro se l’amico avesse guardato più di dieci minuti di video al giorno per almeno tre giorni. Oggi non ci sono più questi incentivi, ma è possibile comunque guadagnare attraverso la piattaforma.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

La monetizzazione di TikTok è possibile. Fare della propria passione e del proprio hobby una fonte di guadagno non è un’impresa. Ma bisogna fare attenzione a prendere il proprio lavoro con serietà. Molte persone che oggi guadagnano grazie all’app di ByteDance lo fanno attraverso le Live, quindi i video in diretta disponibili solo per gli utenti che hanno più di 1000 follower e più di 16 anni (ma per guadagnare bisogna essere maggiorenni).

Come si fa a guadagnare con le Live? Semplice. A “pagarti” saranno i tuoi stessi follower. Gli utenti possono infatti acquistare monete virtuali da inviare ai propri creatori preferiti come segno di apprezzamento le Live (o anche per i semplici contenuti). Per ogni apprezzamento si guadagnano dunque monete virtuali che possono essere convertite in soldi reali. Generalmente per raggiungere la somma di 100 dollari bisogna guadagnare 12500 monete, anche se il valore non è fisso nel tempo.

ragazza con smartphone

Se hai intenzione di guadagnare in questo modo con TikTok, puoi cercare di incentivare i tuoi follower a regalarti sticker ed emoji o regali, magari promettendo delle attività durante le dirette ma solo al raggiungimento di determinate soglie.

In alternativa, è possibile utilizzare le Live anche per collaborare con aziende per la sponsorizzazione di prodotti o unboxing. Anche in questo caso avremo la possibilità di guadagnare, e potremmo anche mettere in palio qualche prodotto per cercare di invogliare i tuoi follower a regalarti qualche rubino o diamante.

Monetizzazione su TikTok: altri metodi per guadagnare

Esistono altri metodi per guadagnare con il celebre social. Ad esempio con le affiliation, e non solo attraverso le Live ma anche per la creazione di video sponsorizzati. Il sistema è lo stesso di altri media, come Amazon o Instagram: si guadagneranno delle commissioni sui prodotti venduti grazie a codici sconto.

Si può poi utizzare TikTok per fare soldi attraverso i Flipping Account. Cosa sono? Degli account creati e portati al successo, con un buon numero di follower e views, per poi essere venduti al miglior offerente a un buon prezzo. Può sembrare una sciocchezza, ma con tanto impegno si potrebbe anche farlo diventare un lavoro! In alternativa, è possibile creare un Patreon per TikTok, utilizzando appunto la piattaforma che mette in contatto i creator con i propri follower per richiedere sostegno per le proprie attività.

soldi risparmi salvadanaio

Come guadagnare con TikTok con le visualizzazioni

Sai che si possono avere buoni guadagni anche con le visualizzazioni? In questo caso ha pagarti è un fondo creato apposta dalla piattaforma per i migliori creator. Anche in questo caso bisogna essere maggiorenni, ma servono almeno 10mila follower e 10mila views negli ultimi trenta giorni per riuscire a entrare nel creator fund.

I guadagni non sono fissi nemmeno in questo caso. Quanto paga TikTok per ogni visualizzazione? Il conteggio non va fatto sulla singola unità, ma su pacchetti da 1000 views. Si va da 0,01 a 0,04 centesimi ogni 1000 visualizzazioni. Troppo poco? Forse sì, ma se sei un creator davvero ‘grosso’ e importante puoi trasformare lo stesso questo fondo in una fonte di guadagno da non sottovalutare. Specialmente se riesci a andare i tuoi contenuti nei Per te, che ti permettono di avere molte più views. Ci sono infatti alcuni utenti in America che riescono a portare a casa migliaia di dollari al mese in questo modo. Insomma, se hai creatività, voglia e anche parecchio tempo, non arrenderti e insegui il tuo sogno: TikTok può (anche) diventare un lavoro.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/