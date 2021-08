Come andare nei Per te su TikTok: i consigli utili e i trucchi per poter far arrivare il proprio video nella sezione che garantisce più like e commenti.

Se ami i social e ti piace girare brevi video musicali ti sarai chiesto più di una volta come andare nei Per te su TikTok. Chiunque punti a diventare una star sul celebre social cinese, infatti, deve cercare di riuscire a entrare nell’apposita sezione per poter avere più like e aumentare i propri follower. Difficile riuscirci, certo. Ma esistono alcuni trucchi che possono darti certamente più speranze di entrare nella sezione più ambita. Scopriamone insieme qualcuno!

Come andare nei Per te su TikTok 2021: trucchi e consigli

Prima di scoprire quali sono i trucchetti utili per raggiungere l’obiettivo, cerchiamo di capire meglio come funziona TikTok. Il celebre social cinese si divide in due principali sezioni: quella dei Seguiti, in cui sono presenti i video degli account che seguiamo;: e quella dei Per te, dove finiscono i video che per l’algoritmo potrebbero piacerci. Si tratta in questo caso di video che hanno il potenziale per diventare virali (e quindi per regalare un’improvvisa fama ai loro creator).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

Vediamo quindi come si arriva nei Per te su TikTok, anche senza far parte di una house come le grandi star del social. O meglio quali sono le possibile vie per riuscirci. Non è infatti semplicissimo, e non esiste una scorciatoia sicura. Il primo passo è sicuramente utilizzare una serie di hashtag fondamentali e di cui non possiamo fare a meno se vogliamo sperare di finire lì: #perte #fyp #foryou #foryoupage #fup #neiperte #xte. Ovviamente non basta questo per finire nella sezione Per te, e non bisogna nemmeno abusarne, ma basta inserirne almeno uno o due per ogni video per potersi giocare le proprie chance.

Come andare nei Per te su TikTok: orari e suggerimenti utili

Non ci sono suggerimenti particolari per quanto riguarda gli orari. Non dipende infatti dal momento in cui si pubblica l’ingresso nei Per te, anche perché i fusi orari in questo caso potrebbero favorire alcuni creatori piuttosto che altri. Invece è molto utile invitare più utenti possibili a commentare e condividere il proprio contenuto per poterlo far diventare virale, in un primo momento, anche senza la spinta dei Per te.

Preferibile poi utilizzare canzoni o audio in tendenza. Se riusciamo a inserirci in un trend già virale, infatti, avremo tantissime chance in più di far diventare virale il nostro video. Sempre che sia originale, ovvaiemente. Il vero segreto sta infatti nel cercare di creare un contenuto divertente e accattivante per gli utenti e i follower. Il vero segreto sta tutto lì. Il consiglio è quindi di studiare bene i propri contenuti per renderli intriganti,e di pubblicarne se possibile anche molto spesso, due o tre al giorno, per far capire all’agoritmo che ci siamo e che siamo attivi.

Sei finito nel Per te di TikTok? Ecco come scoprirlo

Hai il dubbio di essere riuscito a entrare nella sezione Per te? Purtroppo scoprirlo non è semplice. Di certo se un tuo video inizia a ricevere tanti like, commenti e condivisioni in poco tempo è probabile che tu abbia raggiunto il grande obiettivo.

Un modo per conoscere la provenienza certa delle interazioni esiste però, e sta nell’attivazione di un account Pro su TikTok. Attraverso questa impostazione si può infatti accedere alla funzione Analytics, che mostra nel dettaglio da dove stiamo ottenendo like e commenti e quindi anche la sezione in cui stiamo avendo più successo.

Ecco un video con i trucchi per arrivare nei Per te:

