Collab House TikTok: cosa sono e quali sono le più famose in Italia, dalla Def alla Stardust.

Le house di TikTok sono un trend anche in Italia. Il social del momento sta rivoluzionando il mondo della comunicazione virtuale, complice il successo di tantissimi tiktoker. Se vuoi seguire alcuni dei migliori, pronti a interagire anche tra loro, forse dovresti iniziare a seguire le collab house. Cosa sono e quali sono le più famose in Italia? Scopriamolo insieme.

Cosa sono le collab house di TikTok

Le collab house hanno iniziato a essere create a Los Angeles nel 2020. La prima ad essere aperta fu la Hype House, quella in cui viveva la numero uno delle tiktoker, Charlie D’Amelio. Ma cosa sono effettivamente le house? Semplicemente si tratta di gruppi di tiktoker che vanno a vivere insieme, in grandi case prese in affitto da collettivi di content creators.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

In pratica, come se fossimo in un Grande Fratello, grazie alle house è possibile ‘spiare’ i propri tiktoker preferiti grazie ai loro cellulari, con i quali sviluppano sempre nuove idee per creare video d’intrattenimento per tutti i loro fan, ma parlano anche di argomenti seri, come la gestione della fama improvvisa.

Quali sono le House di TikTok più famose in Italia

La prima house europea di TikTok è nata a nord di Milano. Si chiama Def House e ci vivono ben otto creatori molto famosi nel nostro paese: Simone Berlini, Jasmin Zangarelli, Davide Moccia, Tommaso Donadoni, Alessia Lanza, Yusuf Panseri, Florin Vitan e Marco Bonetti. Progetttata da WSC, è la prima concept house europea dedicata a giovani tiktoker under 20 con arredi studiati appositamente per facilitare la creatività dei tiktoker. Ecco una foto dei ragazzi di Def House:

Seconda house di TikTok nata in Italia è stata la Chill House. Situata in provincia di Milano, più precisamente a Cassano Magnago (all’interno di Villa Patrizia), è formata dai tiktoker più famosi del nostro paese, i Q4, Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Lele Giaccari e Tancredi Galli, e da Valerio Mazzei e Zoe Massenti. Il nome chill è stato scelto per indicare un luogo tranquillo e armonioso, perché questa house è la loro casa dei sogni e hanno voluto dimostrare che in posti del genere è possibile anche in Italia realizzare grandi progetti, come fossimo in America.

C’è infine quelal che è diventata a tutti gli effetti la casa più famosa in Italia, la Stardust House. Nata il 4 luglio 2020 da un gruppo composto da Daniele Montani, Cristian Cutorna, Er Gennaro, Davide Cutrona e Mura, con il tempo è stata arricchita da altri membri. L’abitazione si trova in un paesino di campagna in provincia di Como, ha tre piani ed un grande giardino esterno, con tanto di piscina coperta. Una villa di 1300 metri quadri con 14 posti letto, una magione da sogno destianata solo agli influencer più creativi e con almeno 50 milioni di follower. Ecco un post della Stardust House:

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/