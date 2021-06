Tanti sconti per il tanto atteso Amazon Prime Day 2021: cellulari, notebook, televisori e tutti gli accessori che fanno parte del mondo tech. Ecco le migliori offerte!

Oggi è l’Amazon Prime Day 2021, ovvero l’evento atteso ogni anno da tutti coloro che amano fare acquisti online, soprattutto in ambito tech, perché l’azienda mette a disposizione le migliori offerte sui prodotti. Cellulari, computer, auricolari, notebook – e chi più ne ha più ne metta – per soddisfare i desideri più nascosti e i bisogni di tutto il mondo. Di seguito le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2021.

Amazon Prime Day 2021: tutte le offerte

Per quanto riguarda l’ambito telefonia e notebook, tra le migliori offerte di Amazon per qualità e prezzo consigliamo il Samsung Smartphone Galaxy S21+, in promozione a 794,00 euro. Il cellulare 5G è nero, con caricatore incluso, display 6.7″, 4 fotocamere, 128 GB, 8GB di RAM e Dual SIM + eSIM. Cosa volere di più?

Tenete conto, tra l’altro, che è disponibile la versione precedente a un costo minore. Inoltre, da segnalare è anche il Xiaomi Mi 11 5G (8 GB + 128 GB) con tripla fotocamera (108MP+13MP+5MP), mentre in casa Apple vediamo l’iPhone 12 (256GB) rosso, che costa meno rispetto agli altri colori del modello e vanta un Display Super Retina XDR da 6,1″. Il prezzo è di 899,00 euro.

Passiamo ora ai notebook. In promozione c’è il MSI GE76 Raider 10UG-086IT, un pc potente per tutti gli amanti dei videogiochi o per chi ha bisogno di un computer stabile e veloce. Il dispositivo è dotato di uno schermo Full HD di 17,3 pollici e di una scheda grafica Nvidia RTX 3070.

Su Amazon è possibile trovare il prodotto al prezzo di 2.399,00 euro, risparmiando così ben 600 euro. Il secondo notebook è il Microsoft Surface Book 3 da 15″, con Core i7 integrato, RAM da 32 GB, SDD da 512 GB e color Platino a 2.299,00 euro.

Televisori e altri prodotti in offerta

Se cercate un nuovo televisore, durante l’Amazon Prime Day 2021 potete gioire del prezzo di un LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65″, con processore α9 Gen4 e Google Assistant e Alexa Integrati, pari a 1.999,00 euro.

Altrimenti, un’altra opzione interessante potrebbe essere il Samsung Neo QLED 4K 2021 55QN90A, in promozione a 1.449,00 euro. Si tratta di una smart TV con risoluzione 4K UHD, tecnologia Quantum Matrix e processore Neo QLED 4K con IA. Insomma, una vera chicca per apprezza la televisione e tutti i servizi correlati.

Infine, tra le migliori offerte su Amazon non potevano mancare gli auricolari Timekettle a 69,99 euro. Di cosa si tratta? Sono cuffie che supportano 40 lingue e sono complete di dispositivo di traduzione con Bluetooth 5.0, ma anche adatte a sentire semplicemente musica e chiamate. Inoltre, sono compatibili con Android e iOS.

Insieme agli auricolari, in promozione troviamo Apple Watch Series 6, con funzioni GPS + Cellular e della grandezza di 44 mm (749,00 euro).

E infine ecco anche Echo Dot di 4ª generazione, con altoparlante intelligente (Alexa), che costa solo 24,99 euro. Insomma, oggi è la giornata giusta per soddisfare ogni vostra esigenza!