WhatsApp desktop: come funziona la versione per pc e Mac della celebre app di messaggistica istantanea, utile anche per le videochiamate.

Tutti conosciamo WhatsApp nella sua versione mobile, ma sono ormai tanti anche gli utenti di WhatsApp desktop, la versione per pc e Mac, comoda per messaggiare mentre si è impegnati, ma anche per effettuare chiamate e videochiamate. Questa funzionalità è stata introdotta nel 2016 su smartphone e iPhone, ma solo diversi anni dopo, nel 2021, è stata resa disponibile anche per i fruitori della versione web della nota app di messaggistica istantanea. Scopriamo insieme tutto quello che bisogna sapere come sulla versione desktop della nota app di proprietà di Facebook.

Come funziona WhatsApp desktop

Tramite l’opzione chiamate e videochiamate con WhatsApp diventa possibile interagire con colleghi o familari visualizzandoli su uno schermo mediamente grande.

Videochiamata di lavoro

Per il momento disponibili solo in versione one-to-one (non in quelle di gruppo, per il momento), le chiamate e le videochiamate possono essere effettuate solo da pc o Mac che posseggano almeno questi aggiornamenti (ovviamente quelli successivi vanno bene): Windows 10 a 64 bit versione 1903 e macOS 10.13. Il download delle versioni per i due sistemi operativi è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale.

Come effettuare videochiamate con WhatsApp desktop

Ma cosa serve per poter chiamare o videchiamare amici e parenti con il proprio pc? Basta avere un dispositivo di uscita audio, un microfono e una fotocamera. Ovviamente una connessione internet attiva sia sul computer che sul telefono (anche se la chiamata non verrà effettuata tramite telefono ma solo con il computer. E poi concedere l’autorizzazione per poter accedere a microfono e fotocamera.

In pochi semplici passaggi, anche con l’ausilio di Facebook Messenger e delle sue stanze, qualora tu voglia videochiamare un contatto iscritto anche sul social network di Mark Zuckerberg, sarà così possibile mettersi in collegamento con una persona speciale.

