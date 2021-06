Cosa regalare per i 40 anni di un’amica? A volte può diventare un’impresa! Ecco quindi tante idee per scegliere il regalo giusto, adatto al suo stile e alla sua età.

La ricerca di cosa regalare per i 40 anni di un’amica può diventare un’impresa ardua se non si conosce bene la persona in questione. Bisognerebbe scegliere il regalo giusto, adatto non solo alla sua età, ma anche allo stile della donna festeggiata e questo senza conoscere bene l’amica non sarebbe semplice. In genere, tuttavia, si può scegliere dei regali più tradizionali oppure più originali, personalizzati, tutto dipende dal legame che si ha con l’amica, dal suo stile, carattere e gusti. Ecco quindi tante idee e consigli sul regalo perfetto!

Regali per 40 anni di un’amica: tradizionali o originali?

Il regalo tradizionale per eccellenza sono i fiori, sempre molto apprezzati da una donna, sia essa amica o famigliare. Tuttavia, ci sono tantissime altre possibili soluzioni alternative, dal carattere più personalizzato ed originale.

Tra queste ci sono un profumo, meglio se delicato, dalle note fresche e dolci. È vero che questo è un regalo piuttosto personale, che implica una conoscenza abbastanza profonda dell’altra persone, ma se si tratta del regalo da fare per i 40 anni di un’amica che si conosce davvero bene, rappresenta un must, o comunque una scelta azzeccata.

Regali donna di 40 anni

Se l’amica quarantenne vi parla spesso di aver bisogno di rilassarsi e di staccare un po’, ecco che un weekend in un centro benessere potrebbe essere il regalo perfetto per permetterle di avere un momento tutto per sé. Un regalo per 40 anni a dire poco perfetto! In questo caso il regalo risulterebbe essere anche un’occasione divertente per trascorrere del tempo assieme come ai vecchi tempi (questo naturalmente sarebbe più facile tra amiche di vecchia data).

Anche un libro rimane un regalo intramontabile che, come i fiori, è sempre apprezzato soprattutto se l’amica ama leggere. I libri sono tra i regali di compleanno più graditi dalle donne quarantenni.

idee regalo per 40 anni: cosa comprare per fare colpo

Infine, se l’amica che compie 40 anni è un’amica di lunga data, con la quale si sono trascorsi diversi anni della propria vita, momenti anche difficili, allora un regalo originale e personalizzato potrebbe anche semplicemente essere una serata da trascorrere insieme durante la quale rivivere i momenti più significativi della propria amicizia, magari davanti a filmati, foto con sottofondo musicale (dove non mancheranno chiaramente le musiche preferite di entrambe). Una soluzione forse troppo sentimentalista, tuttavia davvero unica.

Le idee possono essere infinite, ma qualcosa che supera tutti i regali possibili per valore è la conferma che la propria amicizia durerà per almeno altri 40 anni.