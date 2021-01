Esiste la florigrafia, ovvero un modo di comunicare veramente particolare: si tratta del significato dei fiori, un linguaggio tutto da scoprire!

Regalare o ricevere un fiore è una forma di comunicazione semplice ed elegante. Infatti la florigrafia, ovvero il significato dei fiori, è un linguaggio che non tutti conoscono, ma che vale la pena scoprire. Colori, profumi, forme e bellezza sono le caratteristiche uniche di ciascuna pianta: quindi è interessante capirne la simbologia prima di fare un regalo ragionato a secondo del contesto e del tipo di persona che lo riceve. I sentimenti e le emozioni che suscitano i fiori, di tutti i tipi, sono insostituibili. Scopriamo meglio quali sono i parametri e vari significati!

–I significati di ciascun fiore

–Rosa

–Orchidea

–Girasole

–Fiore di loto, di ciliegio e di pesco

–Margherita

–Ortensia

–Peonia

–Iris

–L’origine della florigrafia

Linguaggio dei fiori: i messaggi che ciascuno lancia

Nella florigrafia, ci sono messaggi universali che vengono lanciati, a partire dall’amore, l’amicizia, la gratitudine, fino all’affetto. Ogni specie, però, ha un proprio significato simbolico, che varia anche a seconda del colore, come per quanto riguarda le rose. Ecco in rassegna il significato dei fiori più importanti, che tutti conoscono!

Rosa

Il significato delle rose è variabile a seconda del tipo e principalmente dal colore. Infatti una rosa rossa comunica la passione (si può regalare al proprio partner, per San Valentino ad esempio, mentre una rosa rosa dolcezza, e via via tutti gli altri colori hanno un senso diverso.

Orchidea

Per quanto riguarda le orchidee, il fiore più elegante che si possa trovare, il significato che esprime è quello di bellezza e armonia. Un fiore dell’amore in sostanza, che nelle sue diverse varianti è ottimo come regalo per comunicare un sentimento puro, di amicizia e di affetto.

Girasole

Il girasole è il fiore dell’allegria, della spensieratezza e della gioia. Prettamente estivo, è l’ideale da regalare a un’amica o un amico che vogliamo ringraziare perché ci è sempre accanto, anche nel momento del bisogno. In definitiva, però, il sentimento dell’allegria fa parte del DNA di questo fiore.

Fiore di loto, di ciliegio e di pesco

Tra i tanti fiori presenti in natura, portiamo all’attenzione il fiore di loto, che simboleggia il fascino, la bellezza e l’ammirazione. È l’ideale come regalo per una persona che ammirate e che ha fascino, in particolare se si sesso femminile in quanto questo fiore è particolarmente indicato anche per la sue forme sinuose e sensuali.

Invece il fiore di ciliegio è il simbolo della tenacia e della forza, perché nel breve tempo che possiamo vederlo sulle piante di ciliegio è un vero spettacolo, sebbene sia molto fragile. La simbologia di questo fiore parla di ricchezza, buon auspicio e rinascita.

Il fiore di pesco poi simboleggia ancora l’amore, ma un sentimento che è per sempre, eterno. Lo si può regalare al proprio partner, per consolidare il proprio amore, ed è anche molto scelto per i matrimoni. Inoltre esso simboleggia anche l’amore tra genitori e figli.

Margherita

La margherita simboleggia il mondo dell’infanzia, la spensieratezza e il buon umore. La si può regalare agli amici, ma anche agli innamorati, meglio una con i petali e non senza per via del famoso “mi ama o non mi ama”.

Ortensia

Anche in questo caso, l’ortensia ha diversi significati a seconda del suo colore. L’ortensia bianca, ad esempio, simboleggia la nascita di un amore solido e totale. I fiori rosa indicano al partner che li riceve che è l’unico e il solo che amate. Invece i fiori blu indicano una passione focosa e ardente.

Narciso

Il narciso è un fiore che simboleggia la fierezza di sé e anche la vanità, come testimonia anche l’espressione “narcisista” per indicare qualcuno troppo pieno di sé. Inoltre simboleggia anche una bellezza disarmante, anche un po’ eccessiva.

Peonia

La peonia simboleggia la timidezza, ma è veramente bello per via del suo colore che va dal rosa fino al porpora. La sua forma è tendente verso se stessa, quindi per questo indica un animo sensibile e introverso. Può essere l’ideale come aiuto per dichiarare il proprio amore se non si ha il coraggio di farlo.

Iris

L’iris è un fiore veramente bello e speciale. Esso significa portatore di speranza e di buone notizie. Come le rose e le ortensie, il messaggio varia a seconda de colore: il viola indica la saggezza; il blu indica la speranza; il giallo significa passione; e il bianco indica la purezza.

Simbologia dei fiori: l’origine della florigrafia

Il significato dei fiori è un modo di comunicare che si è sviluppato già a partire dall’Ottocento in tutto il mondo. In particolare in Giappone, dove gli allestimento floreali hanno ancora oggi particolare importanza nel comunicare le sensazioni (basti pensare all’ikebana, ovvero l’attività di posizionare particolari fiori in un mazzo a seconda del significato di ognuno), il linguaggio dei fiori è detto hanakotoba.

In particolare, alcuni secoli si utilizzava questo linguaggio per esprimere emozioni e sentimenti che non si potevano esprimere a parole. Sebbene con il passare del tempo le sfumature di significato si siano perse, rimane la simbologia che abbiamo spiegato, a seconda del fiore.