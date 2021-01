Le mascherine di stoffa non proteggono dalle varianti del Covid: Francia e Germania obbligano a utilizzare dispositivi di sicurezza medici o chirurgici.

Le mascherine di stoffa proteggono dal Covid? In generale sì, ma non dalle varianti ultimamente individuate, come quella britannica, quella sudafricana e quella brasiliana, secondo quanto arriva dagli altri paesi europei. Per questo motivo Francia e Germania hanno consigliato alla popolazione di indossare solo mascherine chirurgiche, adottando anche nuove restrizioni.

Mascherine di stoffa contro il Covid: è allarme in Francia

A far scattare l’allarme sulle mascherine di stoffa sono stati gli esperti francesi e tedeschi. In Francia in particolare in questi giorni sono arrivati aggiornamenti sulle misure da adottare per contrastare il Covid, in particolare nelle sue nuove varianti.

Mascherine e guanti

Stando a quanto arriva da Parigi, l’Alto Consiglio per la sanità pubblica ha dichiarato che molte mascherine di stoffa non garantiscono la protezione necessaria. Per questo motivo si consiglia alla popolazione di utilizzare dispositivi medici o chirurgici, ricordandosi di cambiarle spesso o di disinfettarle. Nel frattempo, però, è necessario raddoppiare il distanziamento: si passa da un metro a due.

In Germania stop alle mascherine di stoffa

Se la Francia ha preferito ancora dare un consiglio alla popolazione, evitando ulteriori allarmismi, la Germania non ha utilizzato mezze misure. Nelle ultime ore ha proprogato il lockdown fino al 14 febbraio e ha vietato completamente l’uso delle mascherine riutilizzabili.

Diventa quindi obbligatorio a Berlino l’uso di mascherine protettive mediche o chirurgiche, o di tipo KN95 e FFP2 sui mezzi pubblici, nei negozi ancora aperti e nei supermercati. Una misura estesa all’intero paese dopo la prima iniziativa arrivata in Baviera già diversi giorni fa.

E l’esempio sembra essere destinato a prendere piede anche nel resto d’Europa. Già l’Austria ha infatti introdotto introdotto l’obbligo di mascherine facciali filtranti sui mezzi di trasporto e nei negozi, raddoppiando come in Francia la distanza di sicurezza.