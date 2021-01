Monete, la collezione 2021: da Dante alle professioni sanitarie che lottano contro il Covid, ecco tutte le monete dell’ultima edizione numismatica della Zecca.

L’edizione 2021 delle monete da collezione della Zecca celebra l’unione e la coesione nazionale. Le 15 monete acquistabili sul portale e-commerce della Zecca e nei punti venditi del poligrafico a partire dal 26 gennaio celebrano personaggi quest’anno non solo personaggi e avvenimenti storici, ma anche chi ha combattuto nel 2020 e combatte ancora oggi contro il Covid-19, per salvare le nostre vite da un virus tremendo. Scopriamo insieme quali sono le 15 monete da collezione presentate il 21 gennaio al Museo della Zecca di Roma dal ministero dell’Economia e delle Finanze (con anche video di presentazione).

Nell’anno del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri non poteva non essere ricordato il sommo poeta attraverso una moneta che reca sul dritto il suo profilo e sul rovescio il verso finale dell’Inferno, “E quindi uscimmo a riveder le stelle“. La moneta è stata coniata in due versioni in oro e argento, da 20 e 5 euro. Due versioni dello stesso valore anche per un altro grande nome della nostra cultura, Michelangelo Merisi, il Caravaggio, nato a Milano 450 anni fa.

Date e avvenimenti storici. Il 21 gennaio 1871, esattamente 150 anni fa, la capitale d’Italia passava da Firenze a Roma. Un anniversario celebrato con una moneta da 2 euro. E 150 anni fa nasceva anche il telefono, per opera di Antonio Santi Giuseppe Meucci. Per celebrare questa creazione sono stati coniati euro di rame, proprio come i vecchi gettoni.

Passando alla storia romana, la nuova moneta dedicata alla serie imperatori è dedicata stavolta a Costantino. Il valore della moneta è 10 euro. Per la serie artisti italiani, invece, questo 2021 non poteva che esserci un omaggio per il compositore premio Oscar Ennio Morricone, scomparso nel luglio 2020. In sua memoria arriva una nuova moneta dal valore di 5 euro.

In ambito cultura, arriva una moneta celebrativa da 5 euro anche per Grazia Deledda, scrittrice e premio Nobel scomparsa nell’agosto del 1936. La moneta più chiacchierata e pubblicizzata degli ultimi tempi è però quella dedicata agli eroi del 2020, medici, infermieri e operatori sanitari. Questo conio ha valore di 2 euro ed è destinato anche alla circolazione ordinaria:

C’è poi una tripla moneta da 5 euro con coperchio verde, o bianco, o rosso per celebrare una delle delizie italiane più conosciute al mondo: la Nutella. Prosegue anche la serie enograstronimica, dedicata a due emblemi dell’Emilia-Romagna: il tortellino e il lambrusco, eccellenze italiane famose in tutto il mondo. Nella stessa categoria rientra anche un’altra moneta da 5 euro, dedicata però alla Sicilia, e in particolare al cannolo e al passito.

Molto particolari poi le monete dedicate agli orsi polari, splendidi animali in via di estinzione. In questo caso si è scelto per gettoni colorati e fosforescenti. Altrettanto particolare il conio di 1 lira in oro dal valore di 20 euro, mentre in ambito sportivo si celebrano i Mondiali di sci alpino di Cortina con una moneta da 5 euro e i 100 anni della Federazione italiana pallacanestro con una moneta da 10 euro.