Shuffle Play Netflix: cos’è e come funziona la nuova opzione che permette di godere dei contenuti della piattaforma in maniera casuale.

La funzione Shuffle Play di Netflix è la grande novità promessa dalla piattaforma di streaming video in questo 2021. Entro la metà dell’anno, tutti gli abbonati a livello globale avranno la possibilità di poter godere dei contenuti in riproduzione casuale. Una funzione che per il momento è ancora in fase sperimentale, ma che ha trovato il gradimento degli utenti, probabilmente già abituati a opzioni simili su altre piattaforme come Spotify.

Cos’è lo Shuffle Play di Netflix?

Il nome dice tutto. La funzione Shuffle Play della nota piattaforma di streaming permette di vedere i contenuti in riproduzione casuale. In sostanza, un algoritmo ci proporrà un determinato titolo della sterminata libreria di Netflix in base alle nostre preferenze e ai nostri gusti, basandosi ovviamente sui programmi visti fino a questo momento.

L’obiettivo è ovviamente cercare di suggerire agli utenti i film, le serie tv o i documentari più adatti ai propri gusti, evitando di farci perdere tempo nello sfogliare il catalogo per minuti e minuti, se non anche per ore. Insomma, è proprio l’opzione perfetta per tutti gli indecisi cronici!

Shuffle Play Netflix: come funziona

Ma come funzionerà nel dettaglio questa opzione della nota piattaforma? Semplice. Per poterla utilizzare basterà premere sull’apposito bottone che nei prossimi mesi verrà inserito sulla piattaforma. Dopo aver cliccato sul bottone, in automatico partirà un programma scelto da Netflix in base ai criteri già ricordati.

Sarà un algoritmo a proporre uno dei contenuti presenti nello sterminato catalogo di Netflix, comprese le migliori novità del 2021. Ovviamente non siamo però obbligati a vedere ciò che consiglia la piattaforma, e qualora non ci convincesse l’episodio o il film scelto per noi, potremo anche ripetere l’operazione. Niente male, no? Se vuoi saperne di più sulla piattaforma streaming più amata al mondo, puoi visitare il sito ufficiale.

