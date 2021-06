Un nuovo record per il tiktoker Khaby Lame che in Italia su Instagram ha superato il numero di followers di Chiara Ferragni.

Khaby Lame, il 21enne di Chivasso, in Italia è il più seguito su Instagram tanto da riuscire a superare anche i followers dell’influencer e fashion blogger, Chiara Ferragni. E pensare che il successo di questo ragazzo sui social è arrivato solamente nella primavera del 2020 quando il mondo intero affrontava per la prima volta la pandemia da Covid. In breve tempo Khaby Lame è riuscito a conquistare milioni e milioni di followers sui social network come Tik Tok ed Instagram ed oggi è in assoluto la star più seguita in Italia.

Khaby Lame supera Chiara Ferragni su Instagram

Dopo aver incassato un licenziamento per via della pandemia, Khaby Lame è tornato a vivere dai suoi genitori e proprio qui ha avviato la sua brillante carriera sul web. Ritrovatosi senza lavoro e con molto tempo libero a disposizione, il giovane disoccupato ha iniziato a caricare su Tik tok alcuni video ironici di risposta a delle challenge e che in brevissimo tempo sono diventati virali.

Chiara Ferragni

A soli 21 anni ed originario del Senegal, anche se è in Italia da quando aveva all’incirca un anno, Khaby oggi ha aggiunto un nuovo traguardo alla sua ascesa social: con ben 24 milioni di follower su Instagram è riuscito a spodestare dal podio italiano, una delle influencer più seguite e famose al mondo: Chiara Ferragni ma non è finita qui. Il ragazzo di Chivasso vanta anche più di 75 milioni di follower su TikTok ed il suo profilo risulta essere il terzo più seguito al mondo.

Khaby Lame: un successo internazionale

Il nome di Khaby Lame è ormai noto anche a livello internazionale. Fra i suoi seguaci compare anche il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg e persino il celebre New York Times gli ha dedicato un articolo