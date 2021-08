Un’idea del designer newyorkese Nikolas Bentel per farci reimmaginare gli oggetti che vediamo tutti i giorni

Molti ce l’hanno davanti tutti i giorni. Gran parte di questi molto probabilmente non hanno mai pensato d'”indossarla”. L’idea è arrivata a Nikolas Bentel, designer di New York, che durante la quarantena ha pensato di trasformare la scatola di penne davanti a lui in un oggetto d’alta moda.

“Limited Edition of 100” recita la descrizione del post su Instagram con il quale Bentel ha lanciato la sua ultima creazione. Sarà disponibile in edizione limitata a partire dall’11 di agosto 2021 per tutti gli interessati. Il prezzo: 199 dollari (circa 170 euro). La scatola di pasta è l’ultima di una serie di trovate da parte del designer americano per farci reimmaginare oggetti d’uso comune, che molto spesso ignoriamo. Difficile intuire come verrà accolta quest’ultima idea da parte del mercato, ma senza dubbio c’è da ammettere che difficilmente non verrà notata.