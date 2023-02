Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo aggiornamento WhatsApp dovrebbe contenere la possibilità di creare newsletter.

Sono in arrivo novità su WhatsApp grazie ad un nuovo aggiornamento della nota applicazione di messaggistica istantanea. Come svelato dal blog WebBetaInfo, pare infatti che su WhatsApp sbarcheranno le newsletter. Per il momento non ci sono certezze, ma gli indizi sono stati trovati all’interno del codice anche se il progetto è in fase di costruzione e non si sa quando verrà reso disponibile.

Aggiornamento WhatsApp: ecco le novità

Il blog WebBetaInfo ha rivelato che a breve su WhatsApp avrà un nuovo aggiornamento con delle novità molto importanti. Pare infatti che sull’app di messaggistica arriveranno le newsletter. Queste saranno un modo per ricevere aggiornamenti, notizie, info o per leggere qualcosa su un argomento specifico.

Questo tipo di novità chiaramente andrà a modificare anche l’asset commerciale della piattaforma. WhatsApp diventerà infatti un veicolo promozionale per le aziende e non più solamente un’applicazione dove messaggiare con amici e parenti.

Anche se l’app già oggi consente di inviare lo stesso messaggio a più persone e dunque viene sfruttato dalle aziende, l’arrivo delle newsletter significherà avere a disposizione uno strumento uno a molti. Trasmettere le informazioni commerciali diventerà quindi molto più facile e veloce.

Ecco come saranno le newsletter su WhatsApp

Per il momento non si hanno informazioni certe su come si svilupperanno le newsletter su WhatsApp. Chiaramente, trattandosi di un progetto ancora in fase di sviluppo è chiaro che non ci siano delle certezze in merito.

È ovvio comunque che WhatsApp sia un terreno molto fertile per le newsletter dal momento che conta 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. Le newsletter sull’app di messaggistica sarebbero di lettura immediata e dunque farebbero aumentare di molto il numero di visualizzazioni rispetto a quanto accade per le email.

