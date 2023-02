Chi sono i cantanti più ascoltati su Spotify in Italia negli ultimi dieci anni? Da Sfera Ebbasta ad Alessandra Amoroso: ecco le classifiche.

Per festeggiare i primi dieci anni di permanenza in Italia, Spotify ha creato diverse classifiche riguardanti i cantanti più ascoltati e i brani maggiormente ‘streammati’ sulla piattaforma. Da Sfera Ebbasta ad Alessandra Amoroso, passando per Lazza: scopriamoli tutti.

Spotify: i cantanti più ascoltati in Italia negli ultimi dieci anni

Spotify, uno dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo, è arrivato in Italia nel 2013. In occasione del decimo anniversario, sono state create diverse classifiche sugli artisti e i brani più ascoltati dallo sbarco nel nostro Paese fino al 2023. Tanti i cantanti: da Gue Pequeno ad Alessandra Amoroso, passando per Elodie, Lazza, Sfera Ebbasta e Marracash. Nella classifica delle voci più riprodotte su Spotify negli ultimi dieci anni, ai primi cinque posti troviamo:

Sfera Ebbasta; Gue Pequeno; Salmo; Thasup; Marracash.

Subito dopo, in ordine, abbiamo: Gemitaiz, Lazza, Capo Plaza, Ultimo e Rkomi. Per quanto riguarda le cantanti donne più ascoltate degli ultimi dieci anni, le prime cinque posizioni sono occupate da:

Madame; Elisa; Alessandra Amoroso; Elodie; Baby K.

Dal sesto al decimo posto, invece, troviamo: Ariete, Annalisa, Mara Sattei, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri.

Spotify: le canzoni più ascoltate degli ultimi dieci anni

Spotify ha redatto delle classifiche anche per quel che riguarda le canzoni più ascoltate in Italia negli ultimi dieci anni. Di seguito, le prime cinque posizioni:

Salmo – Il cielo nella stanza (feat. Nstasia); Blanco, Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire; Blanco – Notti In Bianco; Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena); Sangiovanni – Malibu.

Subito dopo, in ordine, troviamo: Blun7 a swishland di Thasup, Nuovo Range di Rkomi, Junior K con Sfera Ebbasta, La musica non c’è di Coez, Capo Plaza di Testla feat. Sfera Ebbasta & DrefGold e Superclassico di Ernia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG