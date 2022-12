Spotify ha reso pubblici i dati della Wrapped 2022: l’artista più ascoltato al mondo è Bad Bunny, mentre in Italia svetta Sfera Ebbasta.

Spotify ha pubblicato la Wrapped 2022, classifica che rende pubblici gli artisti, gli album e i podcast più ascoltati al mondo e in Italia. A livello internazionale ha trionfato Bad Bunny, mentre in patria svetta Sfera Ebbasta. Vediamo i nomi dei cantanti che hanno dominato il panorama musicale nell’ultimo anno.

Spotify Wrapped 2022: gli artisti più ascoltati

Piattaforma streaming più utilizzata al mondo – ad oggi si stimano 456 milioni di utenti – Spotify ha reso noti gli artisti che hanno trionfato facendo il boom di ascolti. La Wrapped 2022 non rende pubblici solo i nomi dei cantanti più amati al mondo, ma anche i generi che vanno per la maggiore. Per il terzo anno consecutivo, a dominare questa specie di classifica è il portoricano Bad Bunny, che è la star più ascoltata del pianeta. Il brano con il maggior numero di stream, invece, è As It Was di Harry Styles. Sul versante italiano, l’artista più amato è Sfera Ebbasta, mentre la canzone più ascoltata è Brividi di Blanco e Mahmood.

Tra i cantanti nostrani più ascoltati al mondo su Spotify, i Maneskin sono al primo posto, seguiti da Medoza e Gabry Ponte. Tra le donne, invece, a dominare è Laura Pausini. A livello internazionale, le artiste più ascoltate sono: Taylor Swift – con oltre 11 miliardi di stream – Doja Cat e Dua Lipa.

Spotify Wrapped 2022: album e podcast

La Spotify Wrapped ci fornisce anche il nome dell’album che ha lasciato il segno nel 2022. Si tratta di Un verano sin ti di Bad Bunny, che è riuscito a battere Harry’s house di Harry Styles e Sour di Olivia Rodrigo. Tra i dischi nostrani, invece, spuntano: Sirio di Lazza, Taxi driver di Rhomi e Blu celeste di Blanco. Sul versante podcast, fenomeno esploso durante la pandemia da Covid-19, quello più ascoltato a livello mondiale è The Joe Rogan Experience. In Italia svettano The Essential, Muschio selvaggio di Fedez e Luis Sal e le Stories di Cecilia Strada.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG