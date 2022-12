La moglie di Re Carlo III ha sfoggiato i gioielli che appartenevano alla defunta sovrana del Regno Unito.

Il debutto di Camilla come regina consorte è avvenuto durante una cena tenutasi a Buckingham Palace. Durante l’evento con il presidente sudafricano Cyril Ramphosa come ospite, ad attirare l’attenzione è stato un dettaglio. La moglie di Re Carlo III, infatti, indossava una parure di gioielli ereditata dalla defunta Regina Elisabetta II. Le magnifiche creazioni di zaffiri sfoggiate da Camilla hanno una lunga storia che merita di certo di essere raccontata.

Camilla ha indossato The George VI sapphire parure

Camilla Shand

La The George VI sapphire parure e la tiara conosciuta come Belgium Sapphire indossate da Camilla durante l’evento hanno subito attirato l’attenzione di tutti. A spingere la moglie di Re Carlo III ad indossare questi gioielli famosissimi potrebbe essere stato il desiderio di dare continuità con il passato. I gioielli in questione, infatti, appartenevano alla Regina Elisabetta II e sono stati ereditati dalla donna dopo la sua morte.

La Regina Elisabetta II ha amato gli zaffiri

Il set di gioielli era originariamente composto da un girocollo e da orecchini con grossi zaffiri di epoca vittoriana. Questo preziosissimo set era stato donato ad Elisabetta dal padre e proprio da qui deriva il nome The George VI sapphire parure. Il dono è stato ricevuto dalla defunta Regina del Regno Unito in occasione del suo matrimonio con Filippo Mountbatten avvenuto nel 1947.

Un discorso a parte lo meritano il bracciale e la tiara che, infatti, sono stati aggiunti in un secondo momento. Lo stile infatti non è esattamente lo stesso dei gioielli che compongono il set regalato originariamente del padre.

La scelta degli zaffiri non è affatto casuale, infatti il colore blu intenso richiama quello della fascia del nobile Ordine della Giarrettiera. L’amore di Elisabetta per questi gioielli era davvero molto grande e infatti li ha indossati in numerose occasioni ufficiali. La parure è stata anche indossata per la realizzazione di molti ritratti della sovrana.

