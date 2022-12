Villaggio di Babbo Natale in Italia: dove trovarlo nel 2022, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia.

Natale è ormai alle porte e tutti, dai più grandi ai più piccoli, non vedono l’ora di realizzare il proprio sogno: visitare il Villaggio di Babbo Natale! Se quello “originale” si trova in Lapponia e non è facilmente raggiungibile per molti italiani, fortunatamente ne esistono ormai da anni diverse “copie” anche nel nostro Paese. Da Roma a Milano, sono davvero tanti i villaggi in cui poter far incontrare Babbo Natale ai nostri bambini, per regalare e regalarci quel tocco di magia che solo il Natale può offrire. Se non sai dove trovarli, ecco una breve rassegna dei più famosi, da Nord a Sud.

Dove trovare il Villaggio di Natale nel Nord Italia

Se cerchi un luogo in cui vivere davvero la magia del Natale come fossi nel cuore dell’Europa continentale, il Trentino-Alto Adige è ciò che fa per te. Qui, tra i vari mercatini e le innumerevoli attività, è possibile anche entrare nel Villaggio Incantato di Babbo Natale a Trento, aperto dalle 15 alle 19 tutti i giorni fino all’8 gennaio 2023.

Babbo Natale Regali Albero

Ovviamente non mancano le opzioni imperdibili nelle due città principali del Nord Italia, Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo, in particolare, dal 19 novembre è stato allestito il Milano Christmas Village, che rimarrà aperto fino all’8 gennaio. Ubicato nei Giardini Pubblici Indro Montanelli, dà a grandi e piccini la possibilità di incontrare, su prenotazione, non solo Babbo Natale, ma anche Mamma Natale e la Befana. Per quanto riguarda Torino, invece, il Villaggio di Babbo Natale si trova in piazza Martiri della Libertà non molto distante dalla città piemontese, a Rivoli.

Il villaggio di Babbo Natale al Centro: non solo Roma

Per gli abitanti della Capitale, l’appuntamento con Babbo Natale è possibile nel Fantastico Castello di Babbo Natale, a Lunghezza. Qui è possibile incontrare non solo il più famoso portatore di doni, ma anche la Befana, gli orsi polari, la fata delle nevi, gli elfi pasticceri e addirittura il Grinch.

Spostandoci invece in Toscana, Babbo Natale è possibile trovarlo in due località differenti: a Montepulciano, nel celebre mercatino della splendida cittadina in provincia di Siena, e poi ad Arezzo, nel più grande mercatino tirolese di Italia. Altri villaggi sono stati poi allestiti anche a Campi Bisenzio, vicino Firenze, e a Montecatini, in provincia di Pistoia.

Altri villaggi famosi

E arriviamo quindi al Sud Italia. Nei pressi della Reggia di Caserta, in particolare al ParcoMaria Carolina, dal 3 dicembre all’8 gennaio sarà allestito il Giardino Incantato di Babbo Natale, un altro luogo magico in cui poter incontrare il migliore amico di tutti i bambini. Infine, a Trapani, o meglio a Calatafimi Segesta, cittadina nella provincia della città sicula, anche quest’anno è possibile visitare il Villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG