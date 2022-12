Che cos’è il gaslighting in una coppia e come uscirne quando si è riconosciuto il fenomeno? La psicologia ha svelato le tecniche utilizzate.

Il gaslighting in una coppia purtroppo è un fenomeno che accade più spesso di quanto immaginiamo. La psicologia in questi anni, come ha raccontato il dottor Dario Grigoli, ha cercato in tutti i modi di tracciare il profilo del gaslighter, ossia di colui o colei che, all’interno di una relazione, mette in atto tutte quelle pratiche, spesso subdole, atte a sminuire e annientare psicologicamente l’altra parte, con l’obiettivo di avere il controllo sulla relazione di coppia.

Ecco come riconoscere se si sta vivendo una situazione del genere, dal momento che spesso è inconsapevole, e soprattutto come uscirne. Alcuni consigli pratici.

Come riconoscere il gaslighting

Ci sono davvero tantissime tecniche di gaslighting che questo tipo di persone mettono in atto: la prima di tutte è quella di negare, anche davanti all’evidenza, di esserlo.

Queste persone, infatti, sono delle abili manipolatrici e cercano, per così dire, di utilizzare “bastone e carota” per fare in modo che il tutto sia sotto il loro controllo.

donna coppia litigio

La risultante finale, però, è una sottovalutazione della vittima, la quale si sente sempre in difetto in tutti gli aspetti della propria vita: fisicamente, mentalmente, dal punto di vista dell’apporto materiale all’interno della coppia.

Il gaslighter, infatti, svaluta costantemente, non dimostra fiducia nell’altro (arrivando ad essere, spesso, molto geloso), limitando tutte le iniziative altrui e le scelte. Per questo la relazione d’amore si trasforma in un legame fatto di vergogna e sensi di colpa repressi.

Come uscire dal gaslighting

Come uscirne da tutto questo? Per prima cosa, niente panico: esistono infatti delle tecniche per difendersi da questi veri e propri attacchi.

La prima è quella di confidarsi con qualcuno di fiducia: in questo modo eviteremo l’isolamento rimanendo lucidi. In seconda battuta è necessario attuare tutte quelle strategie che innalzino la nostra autostima, come ad esempio prendersi cura del proprio aspetto fisico o, in generale, dedicando del tempo alle proprie passioni.

Infine, fattore non marginale, troncare il rapporto. Questo è infatti un tipo di relazione malata che non porta da nessuna parte poiché non ha futuro. Per questo motivo è necessario troncare quanto prima per evitare di essere “contagiati” ulteriormente da questo tipo di amore tossico.

Gaslighting inconsapevole

Gaslighter si nasce o si diventa? In molti, infatti, potrebbero pensare di essere loro stessi i “carnefici” in quanto hanno rispecchiato in queste parole alcuni loro atteggiamenti.

Anche in questo caso, niente panico: se sapete affrontare le discussioni di coppia in maniera sana, quasi sicuramente ne siete fuori. Se, tuttavia, credete fortemente di esserlo, il consiglio degli esperti è quello di chiudere il rapporto.

Litigio

Il motivo per cui vi siete trasformati in questo tipo di persona va ricercato nel fatto che non siete soddisfatti dello stato attuale delle cose e, per questo motivo, si può interrompere il disagio andando altrove.

In seconda battuta, ma non per questo meno importante, si può ricorrere al supporto di uno psicoterapeuta che, meglio di chiunque altro, sarà in grado di risalire alle cause più profonde, e per certi versi inaspettate, per le quali siete diventati quella persona che non volevate proprio essere.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG