#BookTok sta diventando un hashtag sempre più popolare e per questo TikTok ha deciso di sfruttarlo nel migliore dei modi.

Sono sempre di più coloro che condividono su TikTok video con l’hashtag #BookTok. Questa crescente popolarità ha portato la nota applicazione a voler premiare tutti coloro che invitano nuovi amici. Grazie all’aggiunta di alcune funzionalità, infatti, il social più amato da giovani e giovanissimi ha creato una sezione apposita con premi per gli utenti amanti della lettura.

L’enorme successo di #BookTok su TikTok

ragazza telefono smartphone

TikTok è di certo il social network più amato dai giovanissimi. Nata come piattaforma di video divertenti e balletti, l’app sta però iniziando a diventare qualcosa di più. Sono infatti tanti coloro che utilizzano TikTok per condividere la propria passione per la lettura e per i libri. Sempre più utenti infatti condividono recensioni e video su libri utilizzando l’hashtag #BookTok.

I video con questo hashtag contano ad oggi complessivamente oltre 90 miliardi di visualizzazioni. Si tratta di numeri veramente molto elevati che portano a riflettere in merito alla passione per i libri di ragazzi e ragazze. La Generazione Z pare infatti parecchio interessata al mondo dei libri e ama condividere la propria opinione tramite questo social.

Come ottenere i premi #BookTok

L’hashtag #BookTok è apparso su TikTok per la prima volta nel 2020. Questo nel corso degli anni ha preso sempre più piede diventando veramente molto popolare. Video creativi e challenge a tema libri sono oggi all’ordine del giorno e risultano molto apprezzati.

Non stupisce quindi che il social abbia deciso di investire su questa community aggiungendo delle nuove funzionalità. Oggi gli utenti possono infatti condividere e collegarsi ai loro libri preferiti in maniera molto semplice.

Oltre a questo, su TikTok è nata una sezione dedicata in cui è possibile guadagnare punti in vari modi. La maniera più semplice è quella di invitare un amico a scaricare l’app per ottenere punti e relativi premi. “#BookTok ti premia” consente infatti di ottenere premi per un valore pari a 6€ in maniera del tutto gratuita.

