Quali sono le differenze tra hijab, niqab e burka? Sono tutti veli utilizzati dalle donne musulmane, ma non sono uguali.

Hijab, niqab e burka sono uguali? Assolutamente no. Sono tutti veli utilizzati dalle donne musulmane, ma ci sono differenze sostanziali che è impossibile non notare. Vediamo quali sono e i modelli che vengono utilizzati meno in Occidente ma sono assai diffusi in patria.

Hijab, niqab e burka: le differenze tra i veli delle donne musulmane

Quasi incomprensibili per noi occidentali, i veli delle donne musulmane sono un simbolo di forte identità culturale e religiosa. Non si tratta di semplici stoffe che coprono il viso o tutto il corpo, per loro sono un vero e proprio indumento quotidiano, che scelgono con cura e attenzione. Anche se in molti credono che hijab, niqab e burka siano la stessa cosa, ci sono differenze che è impossibile non notare. L’hijab è simile ad una sciarpa e copre sia la testa che il collo, ma lascia scoperto il viso. Questo è il velo più diffuso tra le donne musulmane che vivono in Europa. Nel Corano, il termine indica qualcosa che separa e, di conseguenza, consente di mantenere una certa privacy. Pertanto, possiamo immaginare che per le fedeli non sia un semplice copricapo, ma molto altro.

Il niqab, invece, copre sia il capo che il volto, lasciando scoperti solo gli occhi. E’ bene sottolineare che sul davanti arriva fino al petto, mentre dietro le spalle fino al lato B. Ergo: non lascia intravedere né i capelli e né tantomeno il fondoschiena. Infine, tra i veli più diffusi, abbiamo il burqa. Copre tutto il corpo, compresi gli occhi, che riescono a vedere solo grazie ad una stoffa strutturata a mo’ di griglia. Senza ombra di dubbio, questo è il velo più integrale.

Veli islamici: quelli meno diffusi

Oltre all’hijab, al niqab e al burka ci sono altri veli indossati dalle donne musulmane, meno popolari in Occidente. Nello specifico, sono:

chador: semicerchi di tessuto che passano sopra alla testa e avvolgono tutto il corpo, indossati a mo’ di scialle o mantello;

jilbab: simile ad una tunica, copre dalla testa ai piedi e si indossa con il niqab o l’hijab;

abaya: abito largo e non aderente in stile caftano, che lascia scoperti solo piedi, mani e volto. Si indossa con il niqab o l’hijab;

al-amira: velo in due pezzi, formato da una cuffia stretta e aderente e uno scialle a forma di tubo;

shayla: sciarpa lunga rettangolare, che si indossa attorno al capo fissandola a livello delle spalle, o poco sopra;

khimar: lungo velo che copre capelli, collo e spalle, e arriva poco sopra alla vita.

Riproduzione riservata © 2023 - DG