Come foglie di Malika Ayane, il significato: “Aspetto che ritorni l’illusione”

Qual è il significato di Come foglie di Malika Ayane? La canzone è stata scritta dalla stessa artista insieme a un collega molto amato.

Come foglie è una delle prime canzoni con cui Malika Ayane ha debuttato sulla scena musicale italiana. Un brano profondo, con un ritmo in grado di cullare anche i cuori in tempesta: scopriamo il significato e il testo.

Come foglie di Malika Ayane: il significato della canzone

Uscita nel 2008, Come foglie ha consentito a Malika Ayane di classificarsi al secondo posto nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2009. Scritta dalla stessa artista con Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, la canzone ha un ritmo delicato e un significato profondo. Racconta in modo dolce e malinconico i cambiamenti della vita, quelli che tutti viviamo in varie fasi dell’esistenza.

“È arrivato il tempo

Di lasciare spazio

A chi dice che di spazio

E tempo non ne ho dato mai“.

Vivere momenti di fragilità e sconforto, a prescindere dalla causa, è assolutamente normale. Ed è proprio questo l’intento di Malika: le battaglie fanno parte dell’esistenza e non bisogna vergognarsene. Anzi, vanno accettate per quelle che sono e affrontate come una possibilità di crescita.

“Allora come spieghi

Questa maledetta nostalgia

Di tremare come foglie e poi

Di cadere al tappeto“.

La metafora delle foglie è perfetta: così come loro, che cadono per poi tornare a nuova vita, anche gli esseri umani inciampano per poi rialzarsi. Ciò che conta è non mollare e seguire “il sesto senso“. Malika ha descritto così la canzone: “Ho provato a vederla come una canzone da giovedì pomeriggio, per parafrasare Corto Maltese, una di quelle musiche malinconiche che ti prendono e ti accompagnano in una tristezza dolce. Trovo che la tristezza non sia uno stato negativo come si crede comunemente“.

Ecco il video di Come foglie di Malika Ayane:

Come foglie di Malika Ayane: il testo della canzone

È piovuto il caldo

Ha squarciato il cielo

Dicono sia colpa di un’estate come non mai…

Continua per il testo integrale