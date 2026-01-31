Frasi di Malika Ayane, tratte dalle canzoni e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle di Malika Ayane, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Frasi tratte dalle canzoni di Malika Ayane

Classe 1984, Malika Ayane deve il suo debutto nel mondo della musica a Caterina Caselli che, nel 2007, resta colpita dalla sua bellissima voce. L’anno seguente è uscito il suo primo progetto discografico, titolato semplicemente con il suo nome, mentre il successo a livello nazionale è arrivato con la canzone Feeling Better.

La sua carriera ha così spiccato il volo. Tante le canzoni che in questi anni ha regalato ai fan: da Come foglie a Ricomincio da qui, passando per Adesso è qui, Ti piaci così, Sospesa e Tre cose. Di seguito, una selezione di frasi tratte dai brani più belli di Malika Ayane:

È un inverno che va via da noi, allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto. (Come foglie)

Ricomincio da qui, da un’effimera illusione, mi risveglio e ci sei ancora tu qui. (Ricomincio da qui)

Dammi il tempo che tempo non sia. Dammi un sogno che sonno non dia. (Chiamami adesso)

Di nuvole mi vestirò per nasconderti tra le stelle, di polvere mi truccherò perché non sian per te tutte le tue lacrime. (Grovigli)

Lascia che ti accolga tra le mie braccia e la tua libertà, senza amarezza. Brucia le ali e fai parte di me, rinuncia a te stessa e fai parte di me. (Il giardino dei salici)

Passa il tempo e non mi inganna, c’è un mondo che ci aspetta. Ti ascolterò, mi basta sai? Non ti parlo del futuro, si avvicina mentre andiamo. (Il tempo non inganna)

Non lascerò che sia il senno a decidere ciò per cui combattere, cosa perdere! (Grovigli)

Ricordati quando hai detto che per vivere occorre non guardare indietro mai. I ricordi sono pesi che per sempre trascinerai. (Briciole)

Non mi toccare, non farmi tornare da te, non mi guardare, non farmi pensare più a te. (Fandango)

Deciditi a capire che non mi servono fiori, spiegami senza nemmeno parlare che senso hai. Costringiamo la notte a non fare rumore, abbandoniamoci al giorno del tutto nuovi. (Tre cose)

D’estate muoio un po’, aspetto che ritorni l’illusione di un’estate che non so… quando arriva e quando parte, se riparte? (Come foglie)

Sogna ancora, sogna di quel che vuoi. Ferma l’istante in cui il giorno ti colorerà. (Sogna)

Una novità sarà e mi porterà a non fermarmi mai, non voltarmi mai, non pentirmi mai. Solo il cielo avrò sopra di me. (Ricomincio da qui)

Ci sono mille luci accese, ci sono almeno mille scuse, ci sono mille cose che io domani non farò, non so le conto ancora un po’. (Mille)

Trasformami, modellami con le tue mani, costruiscimi. (Perfetta)

Provi ad ingannarmi quando parli di un amore straordinario. Anche un’unica illusione può bastarmi, forse a crederci si avvera. (Neve casomai)

Ho bisogno che tu cresca, non posso passare i miei giorni a correggere i tuoi errori, dandoti tutto quello che ho. (Shine)

Sorriderò prima di andare, basterà un soffio e sparirò. Forse sarà pericoloso, forse sarà la libertà. (Ricomincio da qui)

Dimmi che ci sarai, che mi proteggerai, che con me crescerai. (Il tempo non inganna)

Niente è più infedele di un ricordo che resta, della nostalgia che appena riesce mi inganna. (Quanto dura un’ora)

Dimmi perché hai tutto il tempo e il tempo non ti basta, hai tutto il cielo e il cielo non lo guardi mai. (Il giorno in più)

Frasi tratte dalle interviste di Malika Ayane

In questi anni, Malika Ayane non si è dedicata soltanto alla musica. Nel 2019, ad esempio, è stata giudice di X Factor, accanto a Mara Maionchi, Samuel Romano e Sfera Ebbasta. Mamma di una bambina, Mia, nata nel 2005, la cantante ha avuto una relazione con Cesare Cremonini ed è stata sposata con Federico Brugia. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle sue interviste: