Tra Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta Maxi Lopez. L’attaccante è stato visto a Parigi, dove sta aiutando la ex moglie nella cura dei figli.

I colpi di scena non mancano nella soap opera “Wanda Nara-Mauro Icardi”, che davvero inizia a far invidia alle migliori telenovelas. Secondo le indiscrezioni, Maxi Lopez si troverebbe a Parigi insieme alla compagna Daniela per dar supporto a Wanda Nara nell’accudimento dei figli.

Sì, proprio lui, il calciatore argentino che è stato ex marito della modella e ha visto il matrimonio tramontare a causa del tradimento di lei con il collega e amico fidato di lui, Mauro Icardi. Ma lo scandalo è all’ordine del giorno quando c’è di mezzo Wanda Nara, ed ecco che anni dopo Lopez ritorna a fianco della ex moglie per aiutarla a superare il tradimento del nuovo marito.

Il supporto di Maxi Lopez

Ed ora sorpresa, Maxi Lopez avrebbe definitivamente deposto le armi contro Wanda Nara per amore dei tre figli. Proprio per il bene di Valentino, Benedicto e Costantino, l’ex attaccante si sarebbe trasferito a Parigi. In questi giorni travagliati sarebbe proprio Maxi Lopez a occuparsi dei figli, mentre la ex moglie al momento si trova a Milano per discutere con Icardi riguardo alla questione divorzio.

Lopez sta accudendo i tre figli insieme alla nuova compagna, la modella Daniela Christiansson. In alcuni scatti social si vede Maxi Lopex mentre prepara amorevolmente la pasta ai figli, in un’atmosfera casalinga serena e rilassata. L’ex attaccante si sarebbe reso disponibile anche per badare anche a Francesca e Isabella, le bambine di 6 e 4 anni che Wanda Nara ha avuto da Icardi.

Riguardo allo scandalo Wanda Nara-Icardi non ha voluto proferire parola. Nessuna dichiarazione. Niente più gossip, almeno per Maxi Lopez.