Pierpaolo Pretelli non perde mai occasione per dimostrare il suo amore alla fidanzata, Giulia Salemi. La sua ultima dedica ha emozionato i followers.

Il 26 ottobre Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi festeggeranno i loro primi dieci mesi insieme e, a dispetto di tutte le voci maligne, sono più innamorati che mai. L’ex gieffino, ora concorrente di Tale e Quale Show, non manca mai di stupire la fidanzata con bellissime dediche piene di poesie.

L’ultima risale a questo pomeriggio. Pierpaolo Pretelli ha condiviso sul suo profilo Instagram un romantico scatto che ritrae lui e la fidanzata mentre si guardano naso contro naso, affettuosamente. “Da piccolo l’amore lo immaginavo così”, ha scritto nella didascalia.

E non è tardata la risposta di Giulia Salemi nei commenti, corredata da un cuoricino bianco:

“Io l’ho sempre sognato e finalmente si è realizzato il mio sogno … non svegliateci … 🤍”

Poi Giulia lo prende in giro fingendosi risentita: “Questa cosa che le tue caption sono sempre più belle delle mie deve finire”, scrive nel secondo commento.

La coppia al momento è separata per motivi lavorativi. Pierpaolo si trova a Roma, mentre Giulia è a Milano dove sta arredando la nuova casa. Ma il sogno dei due è un futuro insieme, e chissà che non si avveri presto. Del resto la complicità e l’affetto non sono mai venuti meno in questi mesi.

Pochi giorni fa, ospite nel salotto di Domenica In, Pierpaolo Pretelli ha confessato a zia Mara di voler diventare padre per la seconda volta. “Mi piacerebbe avere un altro figlio, è un amore che non si può spiegare né descrivere” ha dichiarato (Pretelli è già padre del piccolo Leo Ndr).

E poi si è rivolto ammiccante alla sua amata Giulia: “Che ne pensi amore?”

Giulia Salemi, da spettatrice, si è commossa e ha versato copiose lacrime nel salotto domenicale di Rai1.