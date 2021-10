Wanda Nara ha perdonato Mauro Icardi, e i due sono tornati insieme: la conferma arriva attraverso un post pubblicato da lui sul suo profilo di Instagram.

La tempesta è passata, e scivola verso l’orizzonte facendosi sempre più piccola e insignificante: pare proprio che Wanda Nara abbia infine deciso di perdonare Mauro Icardi, e che i due continueranno a scrivere insieme la loro storia d’amore. Si direbbe proprio che gli sforzi del calciatore abbiano portato buoni frutti, tanto che nuovamente è riuscito a fare breccia nel cuore che sembrava irrimediabilmente indurito della sua compagna. Evidentemente la sua presenza a Milano è stata fondamentale: proprio ieri il Paris Saint-Germain, la squadra per cui gioca, era impegnata in una delicatissima partita di Champions League e ha deciso di non convocare l’attaccante per “motivi familiari”. Icardi deve aver preferito stare accanto all’amata in questo momento difficile, anche a costo di perdere una partita molto importante per la sua carriera.

La conferma del perdono arriva attraverso un post pubblicato da lui sul suo profilo di Instagram, dove vediamo i due presi dalla tenerezza e dalla complicità tipica delle coppie appena sanate. Anche la didascalia scritta dal calciatore non lascia alcun dubbio: “Grazie amore mio per aver continuato a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie di essere il motore delle nostre vite. Ti amo.”