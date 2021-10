La nuova concorrente dell’edizione corrente di Amici, Alessandra Cicciariello, ha da poco conquistato la maglia e si è guadagnata un posto nella scuderia di Lorella Cuccarini: il suo volto, tuttavia, non ci è nuovo.

Alessandra Cicciarello è appena entrata a far parte della ventunesima edizione di Amici. La cantante è riuscita a conquistarsi a pieni voti il titolo di alunni dopo una durissima sfida con Elisabetta Ivankovich, battendo quest’ultima e ottenendo un posto nella scuderia capeggiata da Lorella Cuccarini. I telespettatori più attenti, tuttavia, avranno avuto fin dal suo ingresso in studio la sensazione di aver già visto la ragazza da qualche parte. E, dopo una breve ricerca, avranno anche scoperto di avere ragione: Alessandra non è affatto nuova alle apparizioni sul piccolo schermo, e tantomeno al mondo dei talent show, poiché nel 2020 aveva già preso parte a X Factor.

Nel corso della sua avventura al talent show di origine britannica Alessandra era riuscita a conquistare Hell Raton, che l’ha portata con sé fino agli Home Visit, quando poi purtroppo è stata messa da parte per far spazio ad altri cantanti come Casadilego, che tra l’altro finì per vincere l’intera edizione. Insomma, è stata un’esperienza breve ma senza ombra di dubbio ricca di spunti e insegnamenti che ora Alessandra potrà impiegare nella sua nuova chance. Riuscirà, questa volta, ad appassionare giudici e pubblico alle sue performance?