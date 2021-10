Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembra confermarsi sempre più come una delle nuove coppie di questa edizione del GF Vip, specialmente dopo che finalmente si sono scambiati un bacio passionevole.

È successo: Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono finalmente baciati, e questo li rende ufficialmente la nuova coppia del momento nella casa del GF Vip. Questo primo, dolce bacio è arrivato in seguito a una cenetta romantica, che la produzione del Grande Fratello ha deciso di concedere dopo le numerose richieste da parte di lui. La serata si è svolta nell’intimità della nave dell’amore, lontano dagli sguardi curiosi degli altri concorrenti che avrebbero potuto metterli a disagio. Miriana naturalmente è rimasta entusiasta dell’idea di Nicola, e ha esibito un sorriso smagliante quando lui l’ha omaggiata regalandole due rose, una rossa e una bianca, a simboleggiare la passione e la purezza.

Così, in questa atmosfera idilliaca e ben al riparo da sguardi indiscreti, i due cominciano a raccontarsi. Parlano del loro passato, dei loro sogni e anche del loro rapporto, che si sta rafforzando sempre più. Nel corso della cena Miriana Trevisan e Nicola Pisu si avvicinano sempre più finché non scatta il bacio. Per qualche motivo, tuttavia, la Trevisan vorrebbe mantenere il segreto su quanto è successo: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok” ha spiegato la showgirl. “Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“.