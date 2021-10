La cantante continua la sua “disintossicazione” dai social network. Selena Gomez racconta di aver lasciato il suo profilo Instagram in gestione alla sua manager.

Selena Gomez, classe 1992, è una delle popstar più famose al mondo. Ma forse la celebrità ha un peso, soprattutto sui social network. Selena Gomez è una tra le celebrities più seguite su Instagram, dove conta oltre 150mila followers; ma forse tanto successo ha delle conseguenze sulla salute fisica e mentale. Stare sotto i riflettori 24 ore al giorno può essere deleterio.

Per questo motivo la cantante ha compreso la necessità di “disintossicarsi” dai social network. Già nel 2019 Selena Gomez aveva lanciato un avvertimento al Festival di Cannes: “Conosco ragazzi devastati dai social, che lottano contro il bullismo e non riescono ad esprimere la propria voce. Bisogna limitare gli accessi.” E ha commentato: “I social network sono stati davvero terribili per la mia generazione”. Una consapevolezza forte per una star come lei, il cui successo è stato come amplificato dall’avvento di Facebook e Instagram.

La cantante, già nel 2018, si era presa un periodo di pausa dai social network a seguito di un periodo negativo che stava vivendo. Selena infatti era stata operata e in seguito aveva subito una lunga riabilitazione in una clinica.

Con questo messaggio si era congedata dai suoi followers:

“Prendo una pausa dai social. Per quanto io sia grata per la voce che i social media danno a ciascuno di noi, sono ugualmente grata di poter fare un passo indietro e vivere la mia vita presente nel momento in cui mi è stata data”.

L’addio ai social

In seguito Selena Gomez ha fatto diventare più frequenti i suoi addii al mondo dei social network. E addirittura lascia testimonianze durante le interviste in cui racconta quanto la vita off social le abbia fatto bene: “Mi sentivo come se i miei pensieri e tutto ciò che stavo facendo ruotassero attorno a un milione di altre persone nel mondo che dicevano cose buone e cose cattive sul mio conto.”

E poi aggiunge: “Così, in uno scatto di rabbia e frustrazione, mi sono cancellata dai social.” L’assenza della cantante dal mondo social è durata per ben due anni. Ora Selena Gomez è tornata nel magico mondo di Instagram, ma con maggiore consapevolezza: “Adesso quando apro il mio profilo Instagram mi rende felice sapere che online sono completamente onesta e fedele alla persona che sono nella realtà”.

La popstar ha portato avanti la sua battaglia per la consapevolezza dell’assuefazione da social fino ini fondo. Selena Gomez ha persin contattato il team di Facebook per chiedere perché mai non esercitasse il dovuto controllo su un mezzo così potente, capace di influenzare la psiche delle persone e a loro percezione di sé.