Dopo la vittoria al GF Vip Walter Nudo ha accusato alcuni problemi di salute e ha deciso di dire addio alla tv per cercare la felicità altrove.

Dopo che ha subito un intervento al cuore e due ictus Walter Nudo, ex vincitore del GF Vip, ha deciso di dire addio al mondo della tv. Lui stesso ha confessato di aver deciso di cambiare vita dopo aver visto la morte in faccia ed aver compreso di voler fare altro per riuscire ad essere felice. “Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’”, ha dichiarato l’attore al Corriere della Sera.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/walter_nudo/?hl=it

Walter Nudo: l’addio alla tv

Alcuni problemi di salute e la consapevolezza di voler cercare altrove la felicità hanno spinto Walter Nudo a dire addio alla tv dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip (nel 2018). “Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”, ha confessato il celebre attore al Corriere della Sera, e ancora: “C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi”.

Il malore e l’intervento al cuore

Nel 2019, poco tempo dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha subito un intervento al cuore che gli ha salvato la vita a seguito di due ictus. La vicenda per fortuna si era conclusa per il meglio, ma da quel momento l’attore ha deciso di allontanarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo. “Non voglio più perdere tempo e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra“, aveva dichiarato via social l’attore.

