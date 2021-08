Andrea Damante aspetta un figlio insieme alla fidanzata Elisa Visari? Alcune foto sui social hanno sollevato i dubbi dei fan.

Andrea Damante ed Elisa Visari sono in attesa di un bambino? Alcune immagini e dediche del dj sui social nei confronti della fidanzata hanno insospettito i fan. Si dà il caso infatti che Damante abbia postato prima una foto dei loro occhi verdi e che poi abbia scritto: “Saranno verdi”. A seguire il dj ha postato una foto dove lui e la fidanzata sono teneramente abbracciati e lui le tiene le mani proprio sulla sua pancia. Presto i due confermeranno la notizia di una gravidanza?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/andreadamante/?hl=it

Andrea Damante ed Elisa Visari: la gravidanza

In tanti sui social credono che presto Andrea Damante ed Elisa Visari confermeranno presto la loro prima gravidanza. Sui social alcuni scatti del dj hanno fatto insospettire i fan e, del resto, in passato lo stesso Damante aveva confessato che gli sarebbe piaciuto avere presto una famiglia tutta sua. “Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta (…) una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”, aveva dichiarato il dj a Il Punto Z.

L’addio a Giulia De Lellis

A quanto pare non ci sarebbe più nulla tra lui e l’ex fidanzata Giulia De Lellis, che nel frattempo ha ritrovato la felicità anche a Carlo Gussali Beretta. Lo stesso Damante aveva confessato a Verissimo di aver appreso attraverso i socia la notizia del legame tra la sua storica ex fiamma e quello che avrebbe considerato un suo amico. “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”, aveva dichiarato a Verissimo.

