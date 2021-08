Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia e la modella ha mostrato il pancino via social.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono più felici che mai per l’arrivo di quella che sarà la loro prima figlia. Sui social, dopo l’annuncio con cui hanno svelato la gravidanza, la modella ha mostrato il suo pancino e ha svelato la sua incredulità per una gioia tanto grande: “Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto , mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula… mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda”, ha scritto nel suo post.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: la gravidanza

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, insieme dal 2016, stanno per realizzare il loro più grande sogno: i due diventeranno presto genitori di una bambina, attesa per i primi mesi della primavera 2022. La coppia ha annunciato l’arrivo della cicogna con una foto ironica via social dove il campione, soprannominato “il dottore”, indossava un camice bianco e stetoscopio difronte al pancino appena accennato della fidanzata. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina”, ha scritto il campione nel post via social annunciando la gravidanza della fidanzata.

Il ritiro e il desiderio di paternità

Poco prima di ritirarsi dal mondo della MotoGp lo stesso Valentino Rossi aveva confessato di desiderare presto un figlio suo. “È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, aveva dichiarato a La Repubblica il campione, che oggi sta per realizzare un altro dei suoi grandi sogni.