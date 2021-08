Federica Pellegrini ha smesso di nascondersi insieme al compagno allenatore Matteo Giunta, con cui sembra aver trovato la felicità.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si nascondono più: dopo i giochi olimpici di Tokyo 2020 la campionessa ha confermato la sua storia d’amore con l’allenatore e ha affermato che d’ora in avanti cercherà di concentrarsi sempre di più sulla sua vita privata. “Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere (…) Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana’”, ha dichiarato al Corriere della Sera la campionessa, che oggi con Giunta sembra aver trovato la felicità.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la storia d’amore

Federica Pellegrini ha confermato che lei e l’allenatore Matteo Giunta sono più che semplici amici, e finalmente la campionessa ha iniziato a godersi la loro storia d’amore alla luce del sole. Per lei quelle a Tokyo 2020 sono state le ultime olimpiadi e, a parte l’International Swimming League che si svolgerà a Napoli il prossimo 26 agosto, l’intenzione di Federica Pellegrini sarebbe quella di concentrarsi sempre di più sulla sua vita privata. La campionessa non escluderebbe neanche un ritorno in tv e a tal proposito, in merito alla sua esperienza a Italia’s Got Talent, ha confessato al Corriere: “Ho capito che ero abbastanza portata anche a fare altro, noi nuotatori siamo convinti di essere capaci solo di nuotare”.

L’amore top secret

Finora la Pellegrini aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua liaison con l’allenatore (che per altro è il cugino del suo famoso ex, Filippo Magnini). “In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico (…) non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così: tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra”, ha confessato la campionessa al Corriere della Sera.