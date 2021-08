Sono molti i vip che nel 2021 raggiungeranno il traguardo dei 50 anni: scopriamo di chi si tratta e qualche dettaglio sui loro festeggiamenti!

Nonostante l’emergenza Coronavirus ancora in corso – e quindi l’impossibilità di festeggiare “in grande” – sono tanti i vip che non hanno rinunciato a celebrare il loro importante traguardo dei 50 anni. Da Giorgia a Enzo Miccio, scopriamo chi festeggia il suo 50esimo compleanno nel corso del 2021.

I vip che compiono 50 anni nel 2021

La cantante Giorgia ha raggiunto il traguardo delle 50 candeline il 26 aprile 2021. Nel suo simpatico romanesco l’artista ha scritto in un post via social: “E quindi è oggi! j’amo fatta fiftyround. Comunque il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente da mó! Grazie grazie per questo affetto incredibile vi abbraccio tutti, io e i palloncini, ciao vado a piagne”.

Stefano Accorsi ha compiuto 50 anni il 2 marzo del 2021. Per l’occasione la sua famiglia gli ha fatto dono di una torta ispirata ai “motori”, sua grande passione. “Si vede che mi piacciono i motori?”, ha scritto l’attore mostrando orgoglioso la torta del suo compleanno in un post via social.

Enzo Miccio ha festeggiato il suo 50esimo compleanno il 5 maggio e per l’occasione ha postato uno scatto in cui è ritratto pochi giorni dopo la sua nascita in braccio a sua madre. “Qui son ritratto tra le braccia di mia mamma Anna Maria all’uscita dalla clinica… son passati 50 anni ma credetemi non mi sembra possibile. È una tappa importante, mezzo secolo, e non vi nascondo che un po’ mi spaventa!”, ha scritto il famoso wedding planner dei vip nella didascalia al suo post via social.

Gli altri compleanni del 2021

Oltre a Giorgia, Stefano Accorsi ed Enzo Miccio, nel corso del 2021 compiono 50 anni anche Raoul Bova (nato il 14 agosto), Claudia Gerini (il 18 dicembre), Max Biaggi ( il 26 giugno), Luca Bizzarri (il 13 luglio) e Stefania Rocca (il 24 aprile). Per quanto riguarda le star straniere invece nel 2021 compiranno 50 anni anche Sacha Baron Cohen (13 ottobre), Winona Ryder (29 ottobre), Ricky Martin (24 dicembre), Jared Leto (26 dicembre) e Ewan McGregor (il 31 marzo).