A poco più di un mese dalla nascita della sua seconda figlia Belen Rodriguez è tornata a sfoggiare un fisico a dir poco da capogiro.

Belen Rodriguez è più bella e sensuale che mai: sui social, a un mese dalla nascita della piccola Luna Marì, la showgirl è tornata a sfoggiare le sue curve vertiginose e un sensuale bikini. Già pochi giorni dopo il parto Belen era tornata a Tú sí que vales e si era mostrata in splendida forma tra l’incredulità generale. Durante la gravidanza la showgirl aveva confessato di non essere preoccupata per i suoi chili in più e a tal proposito aveva detto ai suoi fan: “Vorrà dire che dopo farò una bella dieta…”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/belenrodriguezreal/?hl=it

Belen Rodriguez: i chili in gravidanza

Ad appena un mese dalla nascita della sua seconda bambina, Belen Rodriguez appare in forma smagliante e lei stessa si è lasciata ammirare in bikini dai suoi fan, increduli della forma fisica della showgirl. Già 8 giorni dopo il parto Belen era tornata sul set di Tú sí que vales e a Chi aveva confessato come considerasse un errore quello di prendere una pausa dal lavoro nonostante la gravidanza: “Ho posticipato tutto e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scarica energie positive”, aveva confessato. Oggi lei e Antonino sembrano essere più felici che mai: dopo la nascita della piccola Luna la coppia si è temporaneamente trasferiti all’Isola di Albarella per trascorrere un po’ di tempo in famiglia e in totale relax.

L’amore per Antonino

Oggi al fianco di Antonino Spinalbese la showgirl è felice e lei stessa ha confessato di aver finalmente trovato la serenità accanto al giovane hair stylist con cui ha deciso di costruire una famiglia. “Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”, ha confessato lei a Chi.

