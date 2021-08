Mentre Valentino Rossi ha annunciato l’arrivo della sua prima figlia, Jacobs è stato travolto da pesanti accuse: scopriamo quali sono stati i gossip del weekend!

Il weekend dei vip è stato piuttosto movimentato: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono goduti i tanti messaggi di auguri a loro giunti dopo l’annuncio dell’arrivo della loro prima figlia, e intanto sui social si è sparsa la voce che anche Andrea Damante potrebbe presto diventare papà. Notizie meno rosee per il campione di Tokyo 2020 Marcell Jacobs: la sua ex fidanzata lo ha accusato pubblicamente di non essersi più fatto vivo con suo figlio Jeremy.

Marcell Jacobs

Le news di gossip del weekend

Una valanga di critiche ha travolto Marcell Jacobs dopo la denuncia della sua ex compagna, Renata Erika, madre del suo primo figlio, Jeremy. Il campione non si sarebbe fatto vivo col bambino neanche dopo aver ottenuto il doppio oro a Tokyo 2020. “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo”, ha tuonato la ragazza via social.

Notizie più allegre invece sul fronte Valentino Rossi: dopo l’addio alla motoGp il campione ha annunciato che lui e Francesca Sofia Novello avranno la loro prima figlia in primavera.

Sui social intanto si è sparsa la voce che anche Andrea Damante potrebbe presto diventare papà: lui ed Elisa Visari hanno postato alcune foto che hanno finito per insospettire i fan.

La Regina Elisabetta invece avrebbe telefonato ai suoi legali, e sarebbe intenzionata a tutelarsi rispetto a possibili, futuri attacchi da Harry e Meghan (dopo la loro controversa intervista da Oprah Winfrey).

Amore al capolinea invece per quanto riguarda Luna Onestini e Ivana Mrazova: i due ex gieffini hanno annunciato il loro addio via social ma non hanno mancato di scagliarsi contro qualche frecciatina (e sembra che lei abbia lasciato il modello con un messaggio su WhatsApp).

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, si è mostrata via social dopo essersi sottoposta ad un intervento per l’endometriosi. “Al momento sto bene, sono molto sveglia e lucida (anestesia top), ho solo un po’ di dolore, ma nemmeno troppo al momento. Grazie per tutti i messaggi pieni di premura e affetto, mi avete fatta sentire stretta stretta in un abbraccio gigante”, ha dichiarato via social la ragazza.