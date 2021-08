Pamela Prati ha presentato per la prima volta ai fan Angelo Rifino, un amico speciale diventato presenza fissa nella vita della showgirl.

Dopo lo scandalo Mark Caltagirone Pamela Prati sembra aver ritrovato la serenità: oggi al suo fianco c’è “l’amico speciale” Angelo Rifino, che però lei ha precisato a Chi non essere il suo fidanzato. “Non è il mio fidanzato, sia chiaro. Prima era un mio fan, poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me, regalandomi gioia e tanto amore“, ha confessato la showgirl. I due sarebbero stati presentati da una famosa amica in comune.

Pamela Prati e Angelo Rifino: l’amicizia speciale

Alle pagine di Chi Pamela Prati ha confessato la natura del suo rapporto con l’Art director 33enne Angelo Rifino, da tempo presenza costante nella sua vita. I due sarebbero stati presentati dall’amica comune Michela Quattrociocche e da allora sarebbero diventati inseparabili anche se la Prati ha specificato che il loro non sarebbe un rapporto sentimentale. “Con lui non ho segreti”, ha dichiarato l’ex stella del Bagaglino, e ancora: “Mal che vada sposo lui, almeno so che riempirebbe il mio quotidiano di attenzioni e premure meglio di chiunque altro”.

Lo scandalo Mark Caltagirone

L’ex stella del Bagaglino è quasi del tutto sparita dal mondo della tv da quando è stata investita dallo scandalo Mark Caltagirone, ovvero il suo presunto matrimonio con un uomo (di nome Mark Caltagirone) che poi si è rivelato non essere mai esistito. In seguito al clamore suscitato dalla vicenda Pamela Prati ha accusato le sue due ex manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che a loro volto si sono rimpallate a vicenda le responsabilità dei fatti. La showgirl sostiene di esser stata ingannata dalle due donne e di aver creduto realmente nell’esistenza di Mark Caltagirone.