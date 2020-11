Claudio Gioè e Anna Valle sono i protagonisti di Vite in Fuga: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Rai.

Tra le novità in casa Rai di fine 2020 c’è Vite in fuga, la nuova fiction composta da otto episodi, suddivise in quattro puntate che verranno trasmesse in prima serata in altrettante puntate, che ha come protagonista principali Claudio Gioè e Anna Valle, entrambi protagonisti già in passato di serie TV Rai che hanno avuto un grande successo. Il primo lo abbiamo visto in La mafia uccide solo d’estate, la seconda, tra le altre cose, in Sorelle e La compagnia del cigno e molte altre ancora. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa fiction Rai.

Vite in fuga: la trama della fiction Rai

Il protagonista principale di Vite in fuga sono Claudio Caruana, un dirigente del Banco San Mauro di Roma che finisce coinvolto in un’indagine per uno scandalo finanziario della banca in cui lavoro: inoltre anche un suo collega, Riccardo, viene trovato ucciso e gli indizi portano la polizia a pensare che l’assassino sia proprio Claudio.

Claudio Gioè

Decide così di indagare su quanto accaduto e per proteggiate la propria famiglia, che ha subito diverse minacce, si rifugia tra le montagne dell’Alto Adige ricominciando una nuova vita. Ad aiutarlo c’è Cosimo Casiraghi, un ex responsabile della sicurezza di grandi aziende.

Vite in fuga: il cast fiction Rai

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Vite in fuga sono interpretati da Claudio Gioè e da Anna Valle. Nel cast della fiction sono però presenti anche molti altri celebri attori e attrici italiani.

Tra questi ci sono: Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Federica De Cola, Tobia De Angelis, Tecla Insolia. Da segnalare anche la partecipazione di Barbora Bobulova.