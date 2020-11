I The Jackal arrivano su Netflix con la serie TV Generazione 56K: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

I The Jackal arrivano su Netflix: il celebre gruppo comico, molto attivo sui social e su YouTube, si appresta a sbarcare sulla celebre piattaforma on demand con una serie TV comedy dal titolo Generazione 56K. La prima stagione della serie TV è composta da 8 episodi (i primi quattro diretti da Francesco Ebbasta, i restanti quattro da Alessio Maria Federici) e sarà l’occasione per i The Jackal per farsi conoscere – e apprezzare – sempre di più anche all’estero. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV che sarà disponibili su Netflix dal 2021.

Generazione 56K: la trama della serie TV

Il titolo della serie TV, Generazione 56K, deriva dal vecchio modem 56K con cui i protagonisti hanno iniziato a navigare su internet durante l’adolescenza. I protagonisti principali sono Daniel e Matilde, amici fin da bambini che una volta cresciuti di innamorano a vicenda.

La loro relazione li obbligherà a fare i conti anche con il proprio passato: in tutti gli episodi, infatti, si intrecciano due linee temporali differenti in cui eventi simili verranno visti che con punti di vista differenti. Al fianco dei due protagonisti troviamo Luca e Sandro, inseparabili amici e compagni di avventure, oltre che di disavventure, di Daniel e Matilda.

Generazione 56K: il cast della serie TV

A interpretare i protagonisti, Daniel e Matilda, sono Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli nella versione adulta, Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone in quella da ragazzi.

Daniel e Luca sono impersonati dai altri due storici componenti dei The Jackal: Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Nel cast della serie TV troviamo anche Biagio Forestieri, Claudio Tranchese, Federica Pirone, Liliana Bottone, Massimiliano Rossi, Sebastiano Kniger Enea e Claudia Napolitano Noemi.

