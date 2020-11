E’ ufficiale: la stagione 2 di Imma Tataranni – Sostituto procuratore ci sarà. Vanessa Scalera torna a interpretare il sostituto procuratore.

Prima sì, poi no, in seguito forse e ora, finalmente, di nuovo sì. E questo è quello decisivo: la stagione 2 di Imma Tataranni – Sostituto procuratore si fa. Ad annunciare il ritorno della serie TV è stato il regista, Francesco Amato, che è pronto a tornare dietro alla macchina da presa. D’altronde una serie come quella con protagonista Vanessa Scalera non poteva certo terminare dopo appena una sola stagione: i sei episodi hanno conquistato il pubblico di Rai Uno, come i dati dello share dimostrano ma anche dimostra anche il fatto che pure le repliche sono state viste da molti spettatori.

Imma Tataranni 2: quando esce?

Per poter vedere su Rai Uno gli episodi della stagione 2 di Imma Tataranni – Sostituto procuratore bisognerà però attendere diverso tempo: l’inizio dei lavori e il primo ciak sono attesi per il mese di gennaio 2021 (Coronavirus permettendo), l’arrivo sul piccolo schermo delle puntate è invece al momento previsto per l’autunno del 2021.

Fonte foto: https://www.facebook.com/raiunoofficial/

Già al termine della prima stagione, andata in onda nel 2019, era facile prevedere che la serie TV sarebbe continuato, d’altronde diverse storie sono rimaste irrisolte e in finale era tutto fuorché chiuso. Basterà ora avere un po’ di pazienza e Imma Tataranni sarà di nuovo su Rai Uno.

Imma Tataranni: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretata da Vanessa Scalera. Nel cast della serie TV troviamo anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Carlo De Ruggeri.

Ricordiamo inoltre che la serie TV è girata in Basilicata, principalmente a Matera, città nella quale è anche ambientata la storia sia della prima della stagione, sia della secondo che vedremo nei prossimi mesi su Rai Uno.

Fonte foto: https://www.facebook.com/raiunoofficial/