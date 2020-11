La pistola utilizzata da Sean Connery in 007 – Licenza di uccidere, il primo film della saga, il 3 dicembre 2020 sarà battuta all’asta.

C’è anche la prima pistola di James Bond, quella utilizzata da Sean Connery in 007 – Licenza di uccidere, tra i circa 600 cimeli cinematografici che giovedì 3 dicembre verranno battuti all’asta a Beverly Hills, alla “Icons & Idols TRILOGY: Hollywood”. Questo è certamente uno dei pezzi più pregiati della colazione, non a caso la base d’asta per l’iconica arma del più celebre e amato agente segreto è tra i 150.000 e i 200.000 dollari. E chissà a quale cifra verrà poi venduta la prima pistola di James Bond.

007: la pistola all’asta

Presentando i cimeli all’asta, Martin Nolan, il direttore esecutivo della casa d’aste Julien’s ha parlato anche della pistola utilizzata da Sean Connery in 007 – Licenza di uccidere (film uscito nelle sale cinematografiche nel 1962).

“La sagoma di 007 che impugna questa pistola diventerà l’immagine più iconica del franchise di James Bond e uno dei riferimenti alla cultura pop più riconoscibili di tutti i tempi” ha dichiarato, spiegando anche il motivo per cui il valore di partenza sarà compreso tra i 150.000 e i 200.000 dollari.

Tra i cimeli all’asta C’è anche un casco da pilota indossato da Tom Cruise in Top Gun, la giacca di Brad Pitt in Fight Club e uno scudo di Russell Crowe ne Il Gladiatore.

007: gli attori

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di James Bond il Agente 007 – Licenza di uccidere è stato Sean Connery. L’attore scozzese, recentemente scomparso, ha vestito i panni del celebre agente segreto anche in altre pellicole.

Dopo il film del 1963, è stato infatti il protagonista di Dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball: Operazione tuono, Si vive solo due volte e infine Una cascata di diamanti. Prima di quest’ultimo film, c’è stata una parentesi con George Lazenby nei panni di James Bond per Al servizio segreto di Sua Maestà.

