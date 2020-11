Uscito nel 2009, Sherlock Holmes ha avuto un grande successo: dal cast alla trama e le location, ecco cosa c’è da sapere sul film.

Tra le varie trasposizione cinematografiche di Sherlock Holmes, una di quelle che ha avuto il maggiore successo è senza dubbio quella del 2009 firmata dal regista Guy Ritchie. Il film, intitolato proprio Sherlock Holmes, è stato anche in nomination per due Premi Oscar e ha ricevuto diversi altri riconoscimenti. A interpretare il celebre investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle è stato Robert Downey Jr. Per l’attore non è stata un’interpretazione semplice, dato che a causa di un pugno in faccia, ricevuto realmente durante una scena di lotta con Robert Maillet, ha riportato una ferita per cui è stato necessario applicare sei punti di sutura.

Sherlock Holmes: le location e la trama del film

Ma quello accaduto a Robert Downey Jr. non è l’unico incidente capitato sul set di Sherlock Holmes. Durante le riprese a Londra (tra le location nella capitale inglese c’è anche la cattedrale anglicana di San Paolo), l’esplosione di un’autocisterna ha causato uno stop di due settimane dei lavori, oltre che diversi danni al set e anche qualche ferito.

Robert Downey Jr.

Oltre che a Londra il film è stato girato anche in altre due città inglesi: Manchester e Liverpool.

Nel corso del film Sherlock Holmes, aiutato da Watson, deve risolvere il mistero riguardante Lord Henry Blackwood, un uomo condannato alla morte per impiccagione che sembra essere resuscitato.

Sherlock Holmes: il cast del film

Come detto in precedenza, Sherlock Holmes è interpretato da Robert Downey Jr., a vestire i panni del suo assistente John Watson è invece Jude Law. Mark Strong è invece Lord Henry Blackwood.

Nel cast del film troviamo anche Rachel McAdams, Eddie Marsan, Robert Maillet, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Geraldine James, Williams Houston, Clive Russell e William Hope.