Il Covid, come è noto, ha fermato anche il mondo del cinema. Sono diversi i film la cui uscita nelle sale cinematografiche è stata rimandata o le cui riprese sono state stoppate, ma ci sono anche delle eccezioni come, per esempio, Jurassic World Dominion. Le riprese del film diretto da Colin Trevorrow sono infatti andate avanti, nonostante tutte le difficoltà, e sono ora terminate. La pellicola è ora attese nelle sale cinematografiche americane il 10 giugno del 2022.

Jurassic World Dominion: tamponi da record per le riprese

In realtà le riprese di Jurassic World Dominion avevano già subito uno stop lo scorso marzo, tanto che anche l’uscita del film era stata rimandata. A luglio le riprese sono ricominciate ma in massima sicurezza: gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari del film sono stati sottoposti a continui tamponi per tutto il tempo della riprese.

La casa di produzione della pellicola, la Universal, ha ora fatto sapere che, da quando a luglio sono ripresi i lavori e fino a quando sono terminati, sul set di Jurassic World Dominion sono stata effettuati ben 40.000 tamponi. D’altronde sono con controlli costanti a tutti i presenti sul era possibile portare a termine le riprese.

Jurassic World Dominion: il cast del film

Il protagonista principale di Jurassic World Dominion, come negli altri film della saga sequel di Jurassic Park, è Chris Pratt, che torna a vestire i panni di Owen Grady.

Nel cast del film sono inoltre presenti Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermona, Justice Smith, Omar Sy e DeWanda Wise.

