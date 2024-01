Com’è e dove si trova la casa di Virginia Raffaele? Pur essendo cresciuta in un luna park, la sua dimora è senza troppi fronzoli.

Comica, attrice e conduttrice di successo, Virginia Raffaele riscuote sempre grandi apprezzamenti. Difficilmente, le sue esibizioni o i programmi a cui prende parte lasciano il pubblico con l’amaro in bocca. Sul versante privato, però, accade l’opposto perché l’artista è parecchio riservata: vediamo dove si trova e com’è la sua casa.

Virginia Raffaele: la sua casa è senza troppi fronzoli

Classe 1980, Virginia Raffaele è nata il 27 settembre a Roma. Comica molto apprezzata, con imitazioni uniche all’attivo come quelle di Belen Rodriguez e Ornella Vanoni, è parecchio riservata per quel che riguarda la sfera privata. Non sappiamo con certezza dove abbia scelto di vivere, ma secondo alcune indiscrezioni non ha mai lasciato la sua città di nascita. D’altronde, l’attrice non ha mai nascosto di essere particolarmente legata alla Capitale.

Nonostante sia estremamente riservata, dalle sue condivisioni social possiamo cogliere qualche dettaglio della sua casa. Virginia abita in una casa normale, elegante e curata fin nei dettagli. I pavimenti sono in parquet chiaro, a contrasto con le porte scure.

La sobrietà della sua casa, considerando che è cresciuta in un luna park, è sorprendente. Il salone, luminosissimo grazie ad un’ampia finestra, è quasi asettico. Perfino il divano è bianco. Per fortuna c’è qualche pianta a dare un po’ di colore.

Virginia Raffaele: too much in scena, sobria in casa

Non abbiamo altri dettagli in merito alla casa di Virginia Raffaele, ma nel 2020, durante il primo lockdown della pandemia da Covid-19, ha condiviso un video in collaborazione con l’amico e collega Checco Zalone che potrebbe svelarci qualcosa in più.

Considerando che durante il lockdown gli spostamenti erano vietati, immaginiamo che Virginia e Checco abbiano girato il filmato a distanza, nelle rispettive case. Nel video – una parodia sulle limitazioni che il Covid ha imposto a tutti noi – la Raffaele è in una dimora e Zalone in un’altra. Dalle immagini, si ha una conferma: mentre sul lavoro la comica è too much, nella vita privata è assai sobria.