Il bonus mutui è stato confermato anche per il 2024, con un’importante novità e un cambiamento per gli under 36. Vediamo i dettagli.

La nuova legge di Bilancio ha stabilito importanti novità per quel che riguarda il bonus mutui 2024. Grazie ad un Fondo di garanzia maggiorato con ulteriori 282 milioni di euro, una platea più ampia di persone potrà accedere all’incentivo. Vediamo quali sono i requisiti e come funziona.

Bonus mutui 2024: novità per le famiglie numerose

Tra le tante novità contenute all’interno della nuova legge di Bilancio, ne troviamo qualcuna anche inerente il bonus mutui 2024. Chiariamo innanzitutto che l’incentivo interessa soltanto coloro che intendono acquistare la prima casa entro il prossimo 31 dicembre.

Possono accedere al contributo, che tra l’altro permette di di usufruire della garanzia massima dell’80% (la garanzia statale non può andare oltre i 250mila euro), i giovani under 36 e e le famiglie numerose. A quest’ultimo gruppo appartengono le coppie coniugate che hanno: tre figli sotto i 21 anni e un reddito Isee pari o inferiore a 40 mila euro (il fondo di garanzia copre fino all’80% del valore d’acquisto), quattro figli con Isee pari o inferiore a 45 mila euro (il fondo di garanzia copre fino all’85% del valore) e 5 figli con Isee oltre i 50mila euro annui (il fondo di garanzia copre fino all’90% del valore).

Mutui 2024: cosa cambia per gli under 36?

Il bonus mutui 2024, quindi, interessa soltanto i giovani under 36 e le famiglie che hanno almeno 3 figli a carico. Mentre per quest’ultima categoria si tratta di una novità, per i primi è una conferma. C’è, però, un importante cambiamento da evidenziare. Quanti hanno un’età massima di 36 anni e decidono di acquistare una casa, dallo scorso 1 gennaio fino al prossimo 31 dicembre torneranno a pagare le imposte di registro, sia catastali che ipotecarie. Inoltre, decade il diritto all’eventuale credito d’imposta.